Freibadsaison 2025 in Karlsruhe endet: Hallenbäder öffnen wieder

Karlsruhe

Karlsruher Hallenbäder starten in die Saison – Alle Öffnungszeiten im Überblick

Mit dem Herbstanfang endet die Freibadsaison 2025 in Karlsruhe. Dafür öffnen die städtischen Hallenbäder wieder ihre Tore. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten gibt‘s hier.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    • |
    • |
    • |
    Die Freibadsaison geht zu Ende. Die Hallenbadsaison startet! Was die Karlsruher jetzt wissen müssen (Archivbild)
    Foto: Carmele/TMC-Fotografie

    Am Sonntag, 14. September, endet die diesjährige Freibadsaison in Karlsruhe. Auch das Sonnenbad wird dieses Jahr wie die anderen Freibäder schließen, da Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Das gab die Karlsruher Bädergesellschaft in einer Pressemitteilung vom 9. September bekannt.

    Das Sonnenbad in Karlsruhe wird saniert
    Foto: Karlsruher Bäder

    Hallenbadsaison 2025/26 startet in Karlsruhe

    Dafür können die Badegäste wieder in den Hallenbädern in Karlsruhe plantschen. Das Weiherhofbad und das Hallenbad Grötzingen öffnen ab Montag, 15. September. Das Adolf-Ehrmann-Bad startet seinen Betrieb am Dienstag, 23. September.

    Die Therme Vierortbad öffnet etwas später. Nach neuesten Informationen der Karlsruher Bäder, dauert die Revision etwas länger. Statt am 14. September eröffnet das Vierordtbad erst am 22. September.

    Das Vierordtbad in Karlsruhe
    Foto: Karlsruher Bäder

    Öffnungszeiten Weiherhofbad

    • Montag, Dienstag und Donnerstag: 13 bis 22 Uhr
    • Mittwoch und Freitag: 6.30 bis 10 Uhr und 13 bis 22 Uhr
    • Samstag: 9 bis 20 Uhr
    • Sonntag: 9 bis 17 Uhr
    • Sauna: Montag bis Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag von 9 bis 20 Uhr, Sonntag von 9 bis 17 Uhr
    (Symbolbild)
    Foto: Thomas Riedel

    Öffnungszeiten Adolf-Ehrmann-Bad

    • Montag: Geschlossen
    • Dienstag und Freitag: 14 bis 21 Uhr
    • Mittwoch: 13 bis 18 Uhr
    • Donnerstag: 7 bis 21 Uhr
    • Samstag und Sonntag: 9 bis 18 Uhr
    • Sauna: Mittwoch und Freitag Damensauna, Donnerstag Herrensauna ab 12 Uhr
    (Archiv)
    Foto: ErS

    Öffnungszeiten Hallenbad Grötzingen

    • Montag: 14 bis 17 Uhr, Frauenbadezeit von 14 bis 15 Uhr
    • Mittwoch: 16 bis 20 Uhr
    • Donnerstag: 8.30 bis 11 Uhr
    • Sonntag: 9 bis 12 Uhr
    • Dienstag, Freitag und Samstag: Geschlossen
    Hallenbad Grötzingen (Archivbild)
    Foto: (ps/Archiv)

    Öffnungszeiten Therme Vierortbad

    • Montag: 14 bis 23 Uhr
    • Dienstag bis Freitag: 10 bis 23 Uhr
    • Samstag: 10 bis 22 Uhr
    • Sonntag: 10 bis 20 Uhr
    • Sauna: Mittwoch Frauentag
