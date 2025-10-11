Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Freizeit und Veranstaltungen
Icon Pfeil nach unten

Flohmarkt-Fieber am Wochenende: Babyklamotten bis Mittelalterrüstung

Karlsruhe

Mittelalter-Flohmarkt und Dino-Giganten: 5 Tipps zum Wochenende

Ob Baby-Flohmarkt in Durlach oder Mittelalter-Flair in Mühlburg. Karlsruhe hat dieses Wochenende für jeden Geschmack das passende Event im petto. 5 Tipps.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Flohmarkt mit Mittelalter-Objekten (Archivbild)
    Flohmarkt mit Mittelalter-Objekten (Archivbild) Foto: Marius Nann

    Dieses Oktober-Wochenende wird in Karlsruhe richtig bunt: Ob du als werdende Mama neue Kinder-Kleidung suchst, Rock- und Pop-Vinyl auf dem Schallplatten-Flohmarkt jagst oder dich beim Mittelalter-Flohmarkt in Mühlburg ins Ritterleben stürzt.

    11. Oktober: Kommissionsflohmarkt

    „Alles für das Baby und das Kind“ finden (werdende) Mamas und Papas am Samstag beim Kommi-Flohmarkt in Durlach. Einlasstickets sind seit dem 27. September erhältlich. Weitere Infos gibt es hier: https://kommi-flohmarkt-durlach.flohmarkthelfer.de/

    • Wann: 9 bis 12.30 Uhr
    • Wo: Festhalle, Kanzlerstraße 13
    Kommissionsflohmarkt Durlach
    Kommissionsflohmarkt Durlach Foto: Kommissionsflohmarkt Durlach

    11. Oktober: Vinylflohmarkt in der Kulturküche

    Freunde der Schallplatten und Turntables: Der Vinylflohmarkt kehrt bereits zum 7. Mal in die Räume der Kulturküche zurück! Etwa 15 Verkäufer haben von Rock, Pop, Jazz bis hin zu Rap und Metal sämtliche Musik-Genres eingepackt.

    • Wann: 11 bis 16 Uhr 
    • Wo: Kaiserstraße 47
    Musikfans in Deutschland kaufen immer häufiger digital ein, vergessen aber auch die gute alte Vinylplatte nicht.(Archivbild)
    Musikfans in Deutschland kaufen immer häufiger digital ein, vergessen aber auch die gute alte Vinylplatte nicht.(Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

    11. Oktober: Mittelalterflohmarkt in Mühlburg

    Ritter-Fans unter euch? Dann solltet ihr am Samstag auf den Mittelalter und Larp-Flohmarkt kommen. Der Flohmarkt richtet sich an erfahrene und neue LARPer (Live Action Role Playing), Mittelalterfans und Marktgänger, die stöbern, tauschen und sich austauschen möchten. Speisen und Getränke stellt der Vereinsheim der Badischen Schwertspieler 1990 e.V. zur Verfügung.

    • Wann: 10 bis 16 Uhr
    • Wo: Hardtstraße 37a

    Extratipp: 11. bis 12. Oktober: Welt der Dinosaurier in Rheinstetten

    Am Wochenende wird die Keltenhalle in Rheinstetten zum Paradies für Dino-Fans! Denn die Urzeitausstellung „Welt der Dinosaurier“ kehrt zurück. Über 30 bewegliche Modelle – vom gewaltigen T-Rex bis zu friedlichen Pflanzenfressern – könnt ihr entdecken und manche sogar reiten!

    Dino-Ausstellung (Archivbild)
    Dino-Ausstellung (Archivbild) Foto: I.Wentz

    11. bis 12. Oktober: Stadtfest

    Die Kerwen, Straßen- und Stadtteilfeste in Karlsruhe neigen sich dem Höhepunkt zu: Dem Karlsruher Stadtfest! Walking-Acts, ein verkaufsoffener Sonntag, viele Leckereien, Kinder-Aktionen und ein Trödelmarkt erwartet die Besucher. Die Highlights vom Stadtfest Karlsruhe 2025 findet ihr hier.

    • Wann: Ab zirka 11 Uhr
    • Wo: Karlsruhe Innenstadt
    Stadtfest Karlsruhe (Archivbild)
    Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden