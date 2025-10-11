Mittelalter-Flohmarkt und Dino-Giganten: 5 Tipps zum Wochenende

Dieses Oktober-Wochenende wird in Karlsruhe richtig bunt: Ob du als werdende Mama neue Kinder-Kleidung suchst, Rock- und Pop-Vinyl auf dem Schallplatten-Flohmarkt jagst oder dich beim Mittelalter-Flohmarkt in Mühlburg ins Ritterleben stürzt.

11. Oktober: Kommissionsflohmarkt

„Alles für das Baby und das Kind“ finden (werdende) Mamas und Papas am Samstag beim Kommi-Flohmarkt in Durlach. Einlasstickets sind seit dem 27. September erhältlich. Weitere Infos gibt es hier: https://kommi-flohmarkt-durlach.flohmarkthelfer.de/

Wann: 9 bis 12.30 Uhr

Wo: Festhalle, Kanzlerstraße 13

Kommissionsflohmarkt Durlach Foto: Kommissionsflohmarkt Durlach

11. Oktober: Vinylflohmarkt in der Kulturküche

Freunde der Schallplatten und Turntables: Der Vinylflohmarkt kehrt bereits zum 7. Mal in die Räume der Kulturküche zurück! Etwa 15 Verkäufer haben von Rock, Pop, Jazz bis hin zu Rap und Metal sämtliche Musik-Genres eingepackt.

Wann: 11 bis 16 Uhr

Wo: Kaiserstraße 47

Musikfans in Deutschland kaufen immer häufiger digital ein, vergessen aber auch die gute alte Vinylplatte nicht.(Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

11. Oktober: Mittelalterflohmarkt in Mühlburg

Ritter-Fans unter euch? Dann solltet ihr am Samstag auf den Mittelalter und Larp-Flohmarkt kommen. Der Flohmarkt richtet sich an erfahrene und neue LARPer (Live Action Role Playing), Mittelalterfans und Marktgänger, die stöbern, tauschen und sich austauschen möchten. Speisen und Getränke stellt der Vereinsheim der Badischen Schwertspieler 1990 e.V. zur Verfügung.

Wann: 10 bis 16 Uhr

Wo: Hardtstraße 37a

Extratipp: 11. bis 12. Oktober: Welt der Dinosaurier in Rheinstetten

Am Wochenende wird die Keltenhalle in Rheinstetten zum Paradies für Dino-Fans! Denn die Urzeitausstellung „Welt der Dinosaurier“ kehrt zurück. Über 30 bewegliche Modelle – vom gewaltigen T-Rex bis zu friedlichen Pflanzenfressern – könnt ihr entdecken und manche sogar reiten!

Wann: Samstag ab 13 Uhr bis 17 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr.

Wo: Keltenhalle, Am Tummelplatz 6, 76287 Rheinstetten

Tickets ab 12 Euro an der Tageskasse

Dino-Ausstellung (Archivbild) Foto: I.Wentz

11. bis 12. Oktober: Stadtfest

Die Kerwen, Straßen- und Stadtteilfeste in Karlsruhe neigen sich dem Höhepunkt zu: Dem Karlsruher Stadtfest! Walking-Acts, ein verkaufsoffener Sonntag, viele Leckereien, Kinder-Aktionen und ein Trödelmarkt erwartet die Besucher. Die Highlights vom Stadtfest Karlsruhe 2025 findet ihr hier.

Wann: Ab zirka 11 Uhr

Wo: Karlsruhe Innenstadt

Stadtfest Karlsruhe (Archivbild) Foto: Paul Needham