Steile Strecke, starke Beine - Durlacher Turmberglauf startet am Samstag

Zum 31. Mal findet nun schon der Turmberglauf statt. Der Hauptlauf erstreckt sich über zehn Kilometer und führt die Läufer durch die Altstadt, entlang der Pfinz und durch den Altstadtring, bevor er schließlich mit dem Zieleinlauf auf dem Saumarkt endet.

Der Startschuss fällt um 16 Uhr auf dem Marktplatz durch den Vorsitzenden Mathias Tröndle.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

Laufspaß für die Kleinen: Kinderläufe beim Turmberglauf

Zudem gibt es die Kinderläufe, die bereits um 13 Uhr im Schlossgarten starten. Die Startzeiten der einzelnen Läufe werden am Lauftag in der Weiherhalle ausgehängt. Die Streckenläng variiert abhängig vom Alter der Läufer. Die Jahrgänge 2014-2017 laufen jeweils 800 Meter und die Jahrgänge 2018-2021 jeweils 400 Meter. Wichtig zu wissen: Eltern sind auf der Strecke nicht gestattet!

Infos zu Teilnahme und Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt online

Anmeldung Hauptlauf : 15 Euro

Anmeldung Kinderlauf : 5 Euro

Teilnehmerzahl Kinderlauf: maximal 300 Kinder

Das Mitführen von Hunden und individueller Radbegleitung ist nicht möglich

Startnummernausgabe ab 11 Uhr

Nachmeldungen bis 30 Minuten vor jeweiligem Lauf möglich

Siegerehrung in der Weiherhalle Durlach

Für beide Läufe finden sich Startnummernausgabe, Nachmeldungen, Verpflegung und Umkleiden in der Weiherhalle Durlach. Auch die Siegerehrungen finden dort ab 17.30 Uhr statt.

Icon vergrößern Durlacher Turmberglauf 2024 Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Durlacher Turmberglauf 2024 Foto: Thomas Riedel

Weitere Informationen

Alle weiten Infos zur Organisation und Teilnahmebedingungen finden sich auf der Website des Veranstalters: tsdurlach.de/turmberglauf.

Welche Auswirkungen hat der Lauf für den Bahnverkehr?

Aus einer Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe geht hervor, dass der Streckenabschnitt der Tramlinie 1, zwischen Auer Straße und Durlach Turmberg von 15.30 bis 17.30 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt ist. In diesem Zeitraum endet die Tramlinie 1 von der Karlsruher Innenstadt kommend, an der Haltestelle Auer Straße. Hier wird am Fahrbahnrand eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Während der Streckensperrung entfällt die Haltestelle Friedrichschule ersatzlos. Die Haltestellen Durlach Turmberg, Karl-Weysser-Straße und Schlossplatz werden ausschließlich vom Schienenersatzverkehr (SEV) beziehungsweise den regulären Buslinien angefahren.

Icon vergrößern Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Foto: Thomas Riedel

SEV mit alternativen Anbindungen

Der SEV fährt aufgrund der Sperrung die südliche Route über Durlach- Aue. Von der Auer Straße fährt er über die Haltestellen Killisfeldstraße, Rommelstraße, Parkschlössle und Karl-Weysser-Straße bis Durlach Turmberg. Die Rückfahrt von Durlach Turmberg zur Auer Straße erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.