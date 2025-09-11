Alt, aber nicht langweilig! 5 Tipps zum Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe

Unter dem Motto „WERT-voll- unbezahlbar oder unersetzlich?“ findet auch 2025 wieder der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. Die Kulturregion Karlsruhe bietet den Besuchern die Möglichkeit, viele historische Orte zu besuchen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Koordiniert von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH, wurde ein kostenloses Programm erstellt, das die Türen zu vielen verborgenen Orten öffnet.

Icon vergrößern Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rückblick: Tag des offenen Denkmals in Karlsruhe Foto: KME - Jürgen Rösner

Tag des offenen Denkmals 2025: Stadtarchiv Karlsruhe

Bücher schmökern, Geschichte anfassen, hinter die Kulissen blicken: Das Stadtarchiv zeigt, was sonst im Verborgenen bleibt. Dazu lockt ein Bücherflohmarkt und eine Führung durch ein echtes Altstadt-Relikt.

(1) Bücherflohmarkt und Präsentation von Archivalien

Uhrzeit: 10 bis 16.30 Uhr

Treffpunkt: Lesesaal im 2. OG

(2) Kombiführung „Von der Pfandleihe zum Stadtarchiv“

Uhrzeit: 10 bis 12 Uhr (Innenbereich), 11 bis 12 Uhr Außenbereich

Treffpunkt: Eingangsbereich im Innenhof der Carl- Hofer- Schule (bei schlechtem Wetter: Foyer des Stadtarchivs)

(3) Hausführung

Uhrzeit: 13 bis 14 Uhr & 15 bis 16 Uhr

Treffpunkt: Eingangsbereich im Innenhof der Carl- Hofer- Schule (bei schlechtem Wetter: Foyer des Stadtarchivs)

Tag des offenen Denkmals 2025: Badischer Kunstverein

Wie erzählt man Architektur? Bei der Führung am Tag des offenen Denkmals wird die Geschichte des denkmalgeschützten Gebäudes lebendig: Zuerst draußen vor der Fassade, dann drinnen im historischen Foyer. Ein seltener Blick auf die Baugeschichte eines Karlsruher Kulturorts.

Uhrzeit: Führung um 15 bis 16 Uhr

Treffpunkt: Am Haupteingang des Badischen Kunstvereins

Icon vergrößern Badischer Kunstverein Karlsruhe (Archivbild) Foto: stephan baumann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Badischer Kunstverein Karlsruhe (Archivbild) Foto: stephan baumann

Tag des offenen Denkmals 2025: Basler Tor

Ritter, Waffenkammer und Mittelalter pur: Gewandete Führer der Ritterschaft Durlach nehmen Besucher*innen mit in den Basler-Tor-Turm. Ein Erlebnis zwischen Stadtgeschichte, detailgetreuer Renovierung und Geschichten aus längst vergangenen Zeiten.

Uhrzeit: 11 bis 16 Uhr

Treffpunkt: Vor dem Turmeingang

Icon vergrößern Waffenkammer im Basler Tor (Archivbild) Foto: Katherine Quinlan-Flatter Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Waffenkammer im Basler Tor (Archivbild) Foto: Katherine Quinlan-Flatter

Tag des offenen Denkmals 2025: Staatsweingut Karlsruhe-Durlach

Die historischen Trockenmauern am Turmberg erzählen von über 250 Jahren Weinbaugeschichte. Nach der Führung durch Mauern und Unterstände lädt das Staatsweingut zur Weinprobe mit Blick auf die Zukunft der Biodiversität ein.

Uhrzeit: 14 bis 15.30 Uhr (Der Rundgang dauert 45 Minuten, anschließend gibt es eine Weinprobe)

Treffpunkt: Am Wolfweg kommend von der Seite „Auf dem Guggelensberg“

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Foto: Rolf Vennenbernd Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Foto: Rolf Vennenbernd

Tag des offenen Denkmals 2025: Führung über Deportationen vom Hauptbahnhof

Geschichte zum Innehalten: Die Führung folgt dem Weg, den Jüdinnen und Juden 1942 vom Karlsruher Hauptbahnhof aus antreten mussten. Stationen sind der Bahnhofsvorplatz und der Bunker, in dem Transporte nach Theresienstadt zusammengestellt wurden

Uhrzeit: 9.30 bis 10.30 Uhr und 10.45 bis 11.45 Uhr

Treffpunkt: Poststraße, Ecke Bahnhofsvorplatz

Icon vergrößern Der Karlsruher Hauptbahnhof von außen Foto: Elena Sausen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Karlsruher Hauptbahnhof von außen Foto: Elena Sausen

Extra Tipp: Mit der Dampflok durchs Umland am 21. September

Zischend und dampfend durch die Region: Historische Dampfzüge starten vom Karlsruher Hauptbahnhof und rollen auf teils längst stillgelegten Strecken nach Rastatt, Winden oder Waldbronn. Ein Ausflug voller Nostalgie – auch wenn die Fahrten erst am 21. September stattfinden. Fahrkarten sind laut Veranstalter im Dampfzug erhältlich.

Icon vergrößern Historische Lok (Archivbild) Foto: Tim Carmele Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Historische Lok (Archivbild) Foto: Tim Carmele