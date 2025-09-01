Deckzehn eröffnet im September – Neue Rooftop-Bar in Karlsruhe

Die Macher der neuen Rooftop-Bar (Andy Seidel, Thorsten Röll, Marc Leuwer) haben Hummeln im Hintern, können kreativ einfach nicht ruhig- und stillsitzen. Gut so. Das neueste Baby nennt sich „Deckzehn“, eine Rooftop-Bar und -Location mitten in der City, ganz oben, über den Dächern der Fächerstadt. Dort, wo bis 2022 das P10 situiert war. Insgesamt fließen rund 400.000 Euro in das Projekt.

Was : Rooftop-Bar Deckzehn

Wann : Ab 13. September 2025

Wo : Auf dem Parkdeck 10, Galeria Karlsruhe

Weniger ist mehr!

Das Gastrokonzept liest sich wie folgt: Weniger ist mehr. Keine überladene Speisekarte, sondern ein kleines Angebot. Laut Seidel sollen Nachhaltigkeit, Frische und Atmosphäre im Mittelpunkt stehen. Das Design-Konzept firmiert unter dem Label „Urban Jungle“.

Icon vergrößern Deckzehn Karlsruhe: Die neue Rooftop-Bar will Mitte September eröffnen. Foto: Tim Carmele | TMC Fotografie Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Deckzehn Karlsruhe: Die neue Rooftop-Bar will Mitte September eröffnen. Foto: Tim Carmele | TMC Fotografie

Veranstaltungen für jedermann – so will Deckzehn die breite Masse erreichen

Die angestrebte Zielgruppe von Deckzehn ist gewollt weit gestreut, soll die breite Masse sein, hier soll jeder seinen Platz finden, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis soll definitiv und unbedingt stimmen, so Seidel. Darum sollen Events und Veranstaltungen für jedermann stattfinden:

Berufstätige - After Work, Networking

Freundesgruppen - Wochenend-Entspannung, Picknick

Familien - tagsüber mit Kindern

Kreative und Kulturschaffende - Bühne & Treffpunkt

Unternehmen - exklusive Abendformate & Feiern

Im der dritten, Jahreszeit heißt es dann: „Sommer auf dem Dach“ - locker, lebendig, vielfältig. Von After Work über Rooftop-Yoga bis Rooftop-Brunch wird alles offeriert, was Spaß macht und gute Laune bringt.

Gute Stimmung auf insgesamt vier Decks

Auch im Winter passiert vieles: Da soll es einen Designweihnachtsmarkt geben - reduziert und atmosphärisch - Steh- und Sitzbereiche mit Feuerstellen und Signature-Punsch. Winterbrunch, Winter-Yoga, Pilates, Weihnachtsfeiern,und Firmenevents (plus DJ). Insgesamt vier Decks werden zum Verweilen angeboten:

Sonnendeck

Diningdeck

Loungedeck

Eventdeck

Was man final unbedingt erwähnen muss: Die Zusammenarbeit mit der Baubehörde und Galeria verlief dezidiert positiv, das ist nicht immer so, will Seidel unbedingt betonen. Die Planungsphase betrug sechs Monate. Klar, bis zum Start muss noch viel erledigt werden, die lokale Basis stimmt aber augenscheinlich bereits. Der spezielle, stimmungsvolle Sand liegt bereits auf Deckzehn.

Los für alle geht‘s offiziell am 13. September, das Soft Opening (ein inoffizieller Probelauf) ist am 12. September. Jeder Tag startet dann um 11 Uhr.