Brunnenwasser im Schnelltest – so sauber ist Karlsruhe

Freizeit und Veranstaltungen

Besteht dein Brunnen den Wasser-TÜV? Experten prüfen am Montag

Ist dein Brunnenwasser fit fürs Gemüsebeet? Einfach eine Probe am Montag, 18. August 2025, beim VSR-Gewässerschutz auf dem Karlsruher Marktplatz checken lassen.
Von Marius Nann
    • |
    • |
    • |
    Matthias Ahlbrecht und Frank Sombrowski beraten einen Brunnenbesitzer – im Gepäck die Nitratkarte für Baden-Württemberg. Foto: Harald Gülzow Matthias Ahlbrecht und Frank Sombrowski beraten einen Brunnenbesiter mit Nitratkarte Baden-Württemberg.
    Matthias Ahlbrecht und Frank Sombrowski beraten einen Brunnenbesitzer – im Gepäck die Nitratkarte für Baden-Württemberg. Foto: Harald Gülzow Matthias Ahlbrecht und Frank Sombrowski beraten einen Brunnenbesiter mit Nitratkarte Baden-Württemberg. Foto: Harald Guelzow

    Ziel ist es, Karlsruher Gartenbesitzern eine nachhaltige Alternative zum teuren Leitungswasser zu bieten – und gleichzeitig Risiken wie Nitrate, Pestizide oder Krankheitserreger im Blick zu behalten.

    Wassertest auf dem Marktplatz kostet 12 Euro

    Für zwölf Euro, zwischen 15 und 17 Uhr, werden auf dem Marktplatz Nitrat-, Säure- und Salzgehalt geprüft. Wer möchte, kann gegen Aufpreis weitere Analysen durchführen lassen, etwa zur Eignung für Gemüsebeete, Planschbecken oder sogar als Nottrinkwasser. Die Ergebnisse gibt es als ausführliches Gutachten per Post, inklusive telefonischer Beratung durch Gewässerexperten.

    VSR-Gewässerschutz e.V.: Matthias Ahlbrecht
    VSR-Gewässerschutz e.V.: Matthias Ahlbrecht Foto: Harald Gülzow

    Erstmals präsentiert der VSR-Gewässerschutz am Infostand auch eine Bildschirm-Auswertung der Grundwasserqualität im Kreis Karlsruhe, inklusive einer Nitratkarte für Baden-Württemberg. Wer nicht vorbeikommen kann, findet die Daten online auf der Vereinswebseite.

    VSR-Gewässerschutz berät Heimgärtner vor Ort

    Neben den Analysen gibt es praktische Gartentipps: Gießen am besten morgens oder abends, um Verdunstung zu vermeiden, und Planschbecken nur in passender Größe wählen, um Wasser zu sparen .Der VSR-Gewässerschutz, gegründet 1980, ist seit über 40 Jahren für sauberes Wasser im Einsatz – und setzt dabei auf die Mithilfe engagierter Brunnenbesitzer.

