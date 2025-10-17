Brezeln, Bass und Benefiz: So geht‘s mit Volldampf ins Wochenende – 5 Tipps

Was geht heute und am Wochenende in Karlsruhe? Noch unschlüssig oder noch nicht informiert? Dann solltet ihr weiterlesen!

Freitag, 17. Oktober: Monokrom Live-Set im Tempel

Vom Berliner Sisyphos direkt nach Karlsruhe. Die Live-Melodic-Vocal-Techno-Band „Monokrom“ tritt am Freitag im Kulturtempel auf. Ihre Sets werden von den Sounds der Clubszene beeinflusst, bestehend aus Techno, Breakbeat und Organic House. Ihre Auftritte gelten als einzigartiges Erlebnis zwischen Band und DJ, Show und Rave.

Wann: Ab 20 Uhr

Wo: Kulturzentrum Tempel, Hardtstraße 37a, Karlsruhe, Germany 76185

Tickets: 13,80 Euro im VVK , 15 an der Abendkasse

Samstag, 18. Oktober: Beginn der „Pride Pictures“ – Party in der Alten Hackerei

In der Schauburg und der Kinemathek werden im Rahmen der „Pride Pictures“ wieder die verschiedensten Filme mit queeren Inhalten gezeigt. Zuvor gibt es eine dicke Eröffnungsparty in der Alten Hackerei mit zwei Dancefloors und drei DJs.

Wann: Ab 22 Uhr

Wo: Alte Hackerei, Alter Schlachthof 11a, 76131 Karlsruhe

Icon vergrößern Alte Hackerei Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alte Hackerei Foto: Paul Needham

18. Oktober: Hoffest in der Kulturküche

Beats, Snacks, Quiz und jede Menge Überraschungen – das Hoffest ist perfekt, um den Herbst mit Freunden zu feiern. Das Musik-Programm startet um 14.30 Uhr mit „Ella flitzt“.

Wann: 13 bis 21 Uhr

Wo: Kulturküche Karlsruhe, Kaiserstraße 47, 76131 Karlsruhe

Sonntag, 19. Oktober: Fahrt in den goldenen Herbst

Die Dampflokfreunde laden zur Herbstfahrt ein! Kinder und ihre Begleiter können mit den Zügen die herbstliche Anlage erkunden. Als Highlight gibt es Brezeln und Weißwurst, für die Eltern Weizen vom Fass.

Icon vergrößern Dampflokfreunde Karlsruhe Foto: Paul Needham Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dampflokfreunde Karlsruhe Foto: Paul Needham

Die Anlage liegt zwischen einer Abstellanlage der Deutschen Bahn AG und der DB-Strecke Karlsruhe–Rastatt (über Durmersheim) und ist vom Zug oder der Stadtbahn S7/S8 gut zu sehen. Erreichbar ist sie aus Richtung Bulach über die Straße „Petergraben“ oder aus Richtung Weiherfeld mit dem Fahrrad oder zu Fuß über den Bahnübergang am Ende des Lohwiesenweges.

Wann: 10 bis 17 Uhr

Wo: Anlage der Dampflokfreunde e.V.

Sonntag, 19. Oktober: Kunst zu kleinem Preis, aber für den guten Zweck

Bei der jährlichen Benefizkunstauktion kommen zahlreiche Kunstwerke unter den Hammer. Darunter Einzelstücke aus Sammlungen und Nachlässen. Der Erlös kommt dem Zentrum für sexuelle Gesundheit, Identität und Aufklärung Karlsruhe zugute.

Icon vergrößern Symbolbild Foto: dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Symbolbild Foto: dpa

Die Live-Besichtigung der Exponate beginnt um 13 Uhr in der Fleischmarkthalle, die Versteigerung startet um 15 Uhr. Wer nicht vor Ort teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, schriftliche Gebote per E-Mail abzugeben.

Wann: 15 Uhr

Wo: Fleischmarkthalle Karlsruhe, Alter Schlachthof 13, 76131 Karlsruhe

Extra-Tipp: Drink & Paint

Zwar nicht am Wochenende, aber am Vize-Freitag (besser bekannt als Donnerstag)! Das „Drink & Paint“ Event bringt das zusammen, was die großen Künstler einst auch taten: Trinken und malen. Das kann ja nur gut werden!

Icon vergrößern Eine Frau malt mit einem Pinsel (Symbolbild) Foto: Clique Images@Adobe_641502418 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Frau malt mit einem Pinsel (Symbolbild) Foto: Clique Images@Adobe_641502418

Zwei Stunden lang Zeit habt ihr Zeit, eure Leinwand zu bearbeiten. Zur Inspiration gibt‘s einen Musik-Mix aus Pop, House und RnB.

Termine: 23. Oktober, 30. Oktober, 13. und 27. November, 4. und 18. Dezember

Uhrzeit: 19 bis 21 Uhr

Wo: B17 Wein & Co., Blumenstraße 17, 76133 Karlsruhe

Kosten pro Ticket: 44 Euro