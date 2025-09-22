Menschen gerettet: Feuerteufel legt Scheunen-Brand in Knielingen

Die Scheune stand beim Eintreffen der Feuerwehr Karlsruhe bereits in Vollbrand. Gemeldet wurde der Brand um 20.05 Uhr - um 20.07 Uhr waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Die Flammen drohten auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen.

Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Bereits per Notruf wurden die Einsatzkräfte über Personen im Gebäude informiert. Die Feuerwehr rückte daher mit einem verstärkten Löschzug aus: neben 28 Kräften der Berufsfeuerwehr waren auch neun Personen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Die Einsatzkräfte rettete mehrere, zum Teil bettlägrige, Personen aus dem Gebäude. Laut Einsatzbericht waren sie aber noch nicht konkret von Feuer oder Rauch bedroht.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Der Großeinsatz ereignete sich in der Eggensteiner Straße im Stadtteil Knielingen: Mehrere Trupps verhinderten - in einer sogenannten Riegelstellung - ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus.

Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

„Im weiteren Verlauf mussten mithilfe der Hubrettungsbühne Dachziegel entfernt werden, um das Wohngebäude auf mögliche Glutnester zu kontrollieren“, so die Feuerwehr im offiziellen Pressebericht.

Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Thomas Riedel

Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Bewohner wurden zum Teil bei Bekannten untergebracht, zum Teil zur medizinischen Beobachtung aufgrund von Vorerkrankungen in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt waren laut Feuerwehr drei Personen betroffen; darunter zwei Bewohner. Der Einsatz war gegen 21.06 Uhr unter Kontrolle.

Feuer in Einfamilienhaus Foto: Thomas Riedel

Warum die Scheune am Samstagabend in Brand geriet, war zum Einsatzzeitpunkt ungeklärt.

Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Es war nicht der einzige Blaulicht-Einsatz am Samstagabend: Auf dem Marktplatz sorgte ein Polizei-Großaufgebot für Aufsehen: Eine lautstarke Auseinandersetzung zog nicht nur Schaulustige, sondern auch Einsatzkräfte in die Innenstadt.

Brandstiftung in Knielingen: Tatverdächtiger gefasst

Ein 30-jähriger Mann steht im Verdacht, die Scheune im Ortsteil Knielingen vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Anschließend flüchtete er mit einem mutmaßlich entwendeten E-Scooter, so die Polizei am 22. September. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte gegen 20 Uhr auf bislang unbekannte Weise eine Scheune in der Eggensteiner Straße in Brand gesetzt haben. Diese grenzt unmittelbar an ein bewohntes Mehrparteienhaus. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde gegen 21.30 Uhr ein dringend tatverdächtiger 30-Jähriger in der Saarlandstraße von der Polizei festgenommen