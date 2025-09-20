Logo ka-news.de
Messerstecherei entpuppt sich als falscher Alarm

Kaiserstraße Karlsruhe

Prügelei auf der Kaiserstraße sorgt für viel Blaulicht, geht aber glimpflich aus

Prügelei zwischen mehreren Beteiligten zieht Schaulustige an. Bisher keine Erkenntnis über Verletzte oder über den Einsatz eines Messers
Von Veronika Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Polizeieinsatz sind mehrere Personen festgenommen worden.
    Bei einem Polizeieinsatz sind mehrere Personen festgenommen worden. Foto: Thomas Riedel

    Hohes Blaulichtaufgebot gab es am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der Kaiserstraße in Karlsruhe. Eine lautstarke Handgreiflichkeit hatte nicht nur mehrere Streifenwagen in die Nähe des Marktplatzes gerufen, sondern auch viele Schaulustige. Diese wurden allerdings nach ersten Angaben der Polizei Karlsruhe womöglich enttäuscht. Denn die Sicherheitskräfte konnten bereits kurz nach dem Vorfall Entwarnung geben. Es gab es keine Verletzten, es mussten auch keine Rettungskräfte ausrücken.

    Gerüchte über ein Messer am Tatort konnten nicht bestätigt werden

    Zeugen vor Ort in der Karlsruher Innenstadt wollen in der Hand eines der Beteiligten ein Messer gesehen haben. Aber auch dazu konnte die Polizei am Abend keinerlei Angaben machen. Die Person war schnell identifiziert, eine Bedrohung ging allerdings nicht von ihr aus. Ein Messer gab es dem ersten Augenschein nach nicht. Die Einsatzkräfte konnten den Ort des Geschehens bald wieder verlassen.

    Verhältnismäßig ruhiger Samstag in Karlsruhe

    Bis dahin war der Samstag verhältnismäßig ruhig verlaufen. Abgesehen von einem Brand, der fast zeitgleich in Knielingen stattfand. Ersten Meldungen zufolge hat es keine Verletzten gegeben. Ansonsten meldete die Polizei Karlsruhe keine medienrelevanten Vorkommnisse.

