Feuerwehr rettet Personen aus brennender Scheune in Knielingen

Karlsruhe

Feuerwehr rettet Personen: Scheunen-Brand in Knielingen

Feuerwehr-Großeinsatz in Karlsruhe: Ein Scheunenbrand drohte am Samstagabend auf ein Wohnhaus in Knielingen überzugreifen. Der Notruf ging gegen 20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle (ILS) ein. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch Personen im Gebäude
Von Corina Bohner
    Brand in Knielingen am 20. September 2025.
    Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Die Scheune stand beim Eintreffen der Feuerwehr Karlsruhe bereits in Vollbrand. Gemeldet wurde der Brand um 20.05 Uhr - um 20.07 Uhr waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Die Flammen drohten auf das benachbarte Wohnhaus überzugreifen.

    Brand in Knielingen am 20. September 2025.
    Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Bereits per Notruf wurden die Einsatzkräfte über Personen im Gebäude informiert. Die Feuerwehr rückte daher mit einem verstärkten Löschzug aus: neben 28 Kräften der Berufsfeuerwehr waren auch neun Personen der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.

    Brand in Knielingen am 20. September 2025.
    Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Die Einsatzkräfte rettete mehrere, zum Teil bettlägrige, Personen aus dem Gebäude. Laut Einsatzbericht waren sie aber noch nicht konkret von Feuer oder Rauch bedroht.

    Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

    Der Großeinsatz ereignete sich in der Eggensteiner Straße im Stadtteil Knielingen: Mehrere Trupps verhinderten - in einer sogenannten Riegelstellung - ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus.

    Brand in Knielingen am 20. September 2025.
    Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    „Im weiteren Verlauf mussten mithilfe der Hubrettungsbühne Dachziegel entfernt werden, um das Wohngebäude auf mögliche Glutnester zu kontrollieren“, so die Feuerwehr im offiziellen Pressebericht.

    Brand in Knielingen am 20. September 2025.
    Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Thomas Riedel

    Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Bewohner wurden zum Teil bei Bekannten untergebracht, zum Teil zur medizinischen Beobachtung aufgrund von Vorerkrankungen in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt waren laut Feuerwehr drei Personen betroffen; darunter zwei Bewohner. Der Einsatz war gegen 21.06 Uhr unter Kontrolle.

    Feuer in Einfamilienhaus
    Feuer in Einfamilienhaus Foto: Thomas Riedel

    Warum die Scheune am Samstagabend in Brand geriet, war zum Einsatzzeitpunkt ungeklärt.

    Brand in Knielingen am 20. September 2025.
    Brand in Knielingen am 20. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Es war nicht der einzige Blaulicht-Einsatz am Samstagabend: Auf dem Marktplatz sorgte ein Polizei-Großaufgebot für Aufsehen: Eine lautstarke Auseinandersetzung zog nicht nur Schaulustige, sondern auch Einsatzkräfte in die Innenstadt.

