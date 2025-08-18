Logo ka-news.de
Busunfall vor ACDC-Konzert in Karlsruhe: Fahrer verletzt und hoher Sachschaden

Karlsruhe

Busunfall nach AC/DC-Konzert in Karlsruhe

Nachdem die Rocklegenden von AC/DC ihre letzte Zugabe gespielt hatten, kam es vor dem Messegelände zu einem Busunfall. Drei Shuttlebusse stießen zusammen, dabei wurde ein Busfahrer leicht verletzt.
Von Marius Nann
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Das bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Polizei gegenüber der ka-news-Redaktion. Nach ersten Erkenntnissen standen drei Gelenkbusse auf der B36 vor dem Karlsruher Messegelände und warteten darauf, AC/DC-Fans nach Hause zu bringen. Die Busse standen parallel nebeneinander auf der Bundesstraße, als sich gegen 23.40 Uhr ein Krankenwagen mit Blaulicht von hinten näherte.

    15.000 Euro Schaden und ein leicht verletzter Busfahrer

    Der auf der linken Spur stehende Bus wollte dem Einsatzfahrzeug Platz machen und stieß dabei gegen den mittleren Bus. Dieser wiederum wurde auf den rechts außen stehenden Bus geschoben. Der Fahrer des mittleren Busses wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Fahrgäste befanden sich nach ersten Informationen der Polizei nicht in den Bussen, als der Unfall passierte.

    ACDC rockt die Fächerstadt
    ACDC rockt die Fächerstadt Foto: Hans-Joachim Of
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

