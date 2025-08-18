Busunfall nach AC/DC-Konzert in Karlsruhe

Das bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Polizei gegenüber der ka-news-Redaktion. Nach ersten Erkenntnissen standen drei Gelenkbusse auf der B36 vor dem Karlsruher Messegelände und warteten darauf, AC/DC-Fans nach Hause zu bringen. Die Busse standen parallel nebeneinander auf der Bundesstraße, als sich gegen 23.40 Uhr ein Krankenwagen mit Blaulicht von hinten näherte.

15.000 Euro Schaden und ein leicht verletzter Busfahrer

Der auf der linken Spur stehende Bus wollte dem Einsatzfahrzeug Platz machen und stieß dabei gegen den mittleren Bus. Dieser wiederum wurde auf den rechts außen stehenden Bus geschoben. Der Fahrer des mittleren Busses wurde durch Glassplitter leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Fahrgäste befanden sich nach ersten Informationen der Polizei nicht in den Bussen, als der Unfall passierte.

Icon vergrößern ACDC rockt die Fächerstadt Foto: Hans-Joachim Of Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen ACDC rockt die Fächerstadt Foto: Hans-Joachim Of