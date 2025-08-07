Logo ka-news.de
Sperrung auf A5 bei Karlsruhe am Donnerstag, 7. August 2025

Verkehr

A5 bei Karlsruhe: Nächtliche Sperrungen am 7. August

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7. auf 8. August 2025) kommt es auf der A5 bei Karlsruhe zu mehreren kurzzeitigen Sperrungen. Grund sind notwendige Arbeiten zur Beseitigung von Unfallschäden.
Von Marius Nann
    • |
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Das gab die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung vom 6. August bekannt. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, finden die Sperrungen in der verkehrsarmen Zeit zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens statt.
    Betroffen sind folgende Bereiche:

    • Anschlussstelle Karlsruhe-Süd: Die Ausfahrt aus Fahrtrichtung Basel kommend wird gesperrt. Der Verkehr wird zur nächstgelegenen Anschlussstelle Ettlingen umgeleitet.
    • Anschlussstelle Karlsruhe-Nord: Die Tangente von Basel in Richtung Karlsruhe/Grötzingen ist nicht befahrbar. Umleitungen erfolgen über die Kreisel der Anschlussstelle.
    • Nebenfahrbahn in Richtung Frankfurt: Auch diese wird im Laufe der Nacht kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wird über die Umleitungsstrecken U41 und U14a zur Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach geleitet.
