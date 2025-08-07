Verkehr A5 bei Karlsruhe: Nächtliche Sperrungen am 7. August

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (7. auf 8. August 2025) kommt es auf der A5 bei Karlsruhe zu mehreren kurzzeitigen Sperrungen. Grund sind notwendige Arbeiten zur Beseitigung von Unfallschäden.