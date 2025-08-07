A5 bei Karlsruhe: Nächtliche Sperrungen am 7. August

Das gab die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung vom 6. August bekannt. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, finden die Sperrungen in der verkehrsarmen Zeit zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens statt.
Betroffen sind folgende Bereiche:
- Anschlussstelle Karlsruhe-Süd: Die Ausfahrt aus Fahrtrichtung Basel kommend wird gesperrt. Der Verkehr wird zur nächstgelegenen Anschlussstelle Ettlingen umgeleitet.
- Anschlussstelle Karlsruhe-Nord: Die Tangente von Basel in Richtung Karlsruhe/Grötzingen ist nicht befahrbar. Umleitungen erfolgen über die Kreisel der Anschlussstelle.
- Nebenfahrbahn in Richtung Frankfurt: Auch diese wird im Laufe der Nacht kurzzeitig gesperrt. Der Verkehr wird über die Umleitungsstrecken U41 und U14a zur Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach geleitet.
