„Ich bin absolut geschockt“ - Inhaber äußert sich nach Brand im „Seegugger“

Zuvor hatte das Restaurant wegen des schlechten Wetters geschlossen. Vier Tage war niemand mehr vor Ort gewesen. Als mögliche Brandursache sieht Sieder derzeit einen Kurzschluss, verursacht durch die starken Regenfälle.
Trotz des Schocks hat der Inhaber den Wunsch weiterzumachen: „Ich möchte das Restaurant wiederaufbauen. Wir wissen derzeit nur nicht wie.“
Worum geht‘s?
In der Nacht auf Donnerstag, 25. September, hat ein Feuer die Strandgaststätte Seegugger am Epplesee in Rheinstetten vollständig zerstört. Das Gebäude sei laut dem Inhaber einsturzgefährdet und könne derzeit nicht betreten werden. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.
Für alles Fans des Seegugger eine bittere Nachricht. Gab es keine Gebäudeversicherung?
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden