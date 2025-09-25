Logo ka-news.de
Brand in Rheinstetten: So bestürzt zeigt sich der Inhaber vom „Seegugger“ am Epplesee

Karlsruhe

„Ich bin absolut geschockt“ - Inhaber äußert sich nach Brand im „Seegugger“

„Ich bin absolut geschockt“, sagt Inhaber Harald Sieder gegenüber ka-news. Der Brand habe das Restaurant komplett zerstört: „Von der Bar, über die Küche bis zur Pizzeria. Es ist alles komplett abgebrannt.“
Von Franziska Gebhard
|
    • |
    • |
    • |
    "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb

    Zuvor hatte das Restaurant wegen des schlechten Wetters geschlossen. Vier Tage war niemand mehr vor Ort gewesen. Als mögliche Brandursache sieht Sieder derzeit einen Kurzschluss, verursacht durch die starken Regenfälle.

    Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Trotz des Schocks hat der Inhaber den Wunsch weiterzumachen: „Ich möchte das Restaurant wiederaufbauen. Wir wissen derzeit nur nicht wie.“

    "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb

    Worum geht‘s?

    In der Nacht auf Donnerstag, 25. September, hat ein Feuer die Strandgaststätte Seegugger am Epplesee in Rheinstetten vollständig zerstört. Das Gebäude sei laut dem Inhaber einsturzgefährdet und könne derzeit nicht betreten werden. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

    Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Peter Psotta

    Für alles Fans des Seegugger eine bittere Nachricht. Gab es keine Gebäudeversicherung?

