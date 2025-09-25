„Ich bin absolut geschockt“ - Inhaber äußert sich nach Brand im „Seegugger“

Zuvor hatte das Restaurant wegen des schlechten Wetters geschlossen. Vier Tage war niemand mehr vor Ort gewesen. Als mögliche Brandursache sieht Sieder derzeit einen Kurzschluss, verursacht durch die starken Regenfälle.

Icon vergrößern Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Trotz des Schocks hat der Inhaber den Wunsch weiterzumachen: „Ich möchte das Restaurant wiederaufbauen. Wir wissen derzeit nur nicht wie.“

Icon vergrößern "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen "Seegugger" Rheinstetten am Donnerstagmorgen, 25. September 2025 Foto: Gerrit Lieb

Worum geht‘s?

In der Nacht auf Donnerstag, 25. September, hat ein Feuer die Strandgaststätte Seegugger am Epplesee in Rheinstetten vollständig zerstört. Das Gebäude sei laut dem Inhaber einsturzgefährdet und könne derzeit nicht betreten werden. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Icon vergrößern Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Feuer "Seegugger" in Rheinstetten am 25. September 2025. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24