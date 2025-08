Stichalarm in Karlsruhe – So hältst du Wespen fern

Wespen stechen nur bei Bedrohung

Wespen stellen in der Regel keine Gefahr dar. Sie stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Deshalb sollten heftige Bewegungen und Wegpusten möglichst vermieden werden. Weitere Tipps im Umgang lauten:

Nahrungsmittel im Freien abdecken und Reste wegräumen

Kindern nach dem Essen den Mund abwischen

Bunte Kleidung vermeiden

Auf starke Parfüms verzichten

Wohnraum mit Fliegengittern schützen

Wespennest gefunden: Was nun?

Wespen übernehmen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie bekämpfen Schädlinge und bestäuben wie Bienen Blüten. Aktive Wespennester sollten keinesfalls grundlos und nicht selbstständig entfernt werden. Dafür sollten Fachpersonen hinzugezogen werden. Eine weitere Möglichkeit ist es, bis zum ersten Frost zu warten. Das leere Nest darf eigenhändig entfernt werden.

Immer Distanz wahren: Europäische Hornisse steht unter Schutz

Europäische Hornissen stehen unter Schutz, da sie immer seltener werden. Ihre Nester dürfen nicht abgenommen werden. Sie verhalten sich meist friedlich und scheu – stellen also in der Regel keine Gefahr dar. Trotzdem empfiehlt es sich, eine Distanz von zirka zwei Metern zu ihnen einzuhalten. Falls nötig, können Nester durch geschultes Fachpersonal umgesiedelt werden. Dafür können sich Betroffene an den Umwelt- und Arbeitsschutz der Stadt wenden. Weitere Informationen dazu gibt es auf der städtischen Website: karlsruhe.de/umwelt-und-arbeitsschutz.

Meldepflicht bei der Asiatischen Hornisse

Die aus Südostasien stammende Hornissenart wird nach europäischem Recht als invasiv eingestuft. Deshalb wurden sie lange Zeit verpflichtend bekämpft. Seit Ende März dieses Jahres hat sich die Rechtslage geändert. Nester müssen nicht mehr verpflichtend beseitigt werden. Dadurch entfällt die Kostenübernahme, sodass Eigentümer selbst für die Entfernung zahlen müssen. Die Nester sollen dennoch gemeldet werden. Hierfür steht die Meldeplattform der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zur Verfügung: lubw.baden-wuerttemberg.de.

Weitere Informationen

Alles weitere Wichtige zur asiatischen Hornisse haben wir in diesem Artikel zusammengefasst: Mit dem Frühling kehrt die Asiatische Hornisse zurück – Was Sie jetzt wissen sollten