Warum Sie Silberfische besser nicht zerdrücken sollten

Nicht wenige Menschen ekeln sich vor Silberfischen. Kein Wunder - der silbergraue Panzer und die schnellen Bewegungen tragen nicht gerade zur Ansehnlichkeit der Tiere bei. Häufig begegnen wir den kleinen Krabblern zudem mitten in der Nacht oder am Morgen, wenn wir das Badezimmer betreten. Ein großer Schreck ist dabei keine Seltenheit. Doch was tun?

Aus dem Affekt wollen viele das Insekt schnellstmöglich loswerden. Während manche zu einem Glas aus der Küche greifen, um den Silberfisch rauszubringen, drücken andere einfach drauf. Warum das keine gute Idee ist, erfahren Sie hier.

Darum sollten Sie Silberfische nicht zerdrücken

Da Silberfische keine Krankheitserreger übertragen und auch keine gefährlichen Giftdrüsen haben, kann man sie theoretisch leicht zerdrücken. Mithilfe eines Stück Papiers zerfallen sie beinahe zu Staub. Doch was bringt das wirklich? Nicht viel, schreibt etwa das Portal schaedlingshero.de. Weil einzelne Silberfische kein Problem darstellen, ist es demnach nicht nötig, einzelne Tiere so zu entfernen. Sinnvoller sei es, andere Bekämpfungsmittel einzusetzen. Wer Fallen aufstellt oder undichte Ritzen schließt, geht gegen viel mehr Silberfische auf einmal vor und verhindert zugleich, dass neue dazukommen.

Auch die Tierschutzorganisation PETA rät davon ab, Silberfische zu zerdrücken. Neben moralischen Gründen nennt die Organisation eine Gefahr, die vom Zerdrücken der Silberfische ausgeht: Unter Umständen können Larven und Eier in die eigenen vier Wände gelangen, wenn man die Tiere zerdrückt. So wächst die Population schneller statt langsamer - man bewirkt das Gegenteil von dem, was man eigentlich wollte.

Silberfische bekämpfen: Diese Maßnahmen helfen wirklich

Doch was kann man nun tun, wenn man Silberfische nicht zerdrücken möchte? Es gibt einige Alternativen, die Insekten loszuwerden. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gibt auf ihrer Website einige Hinweise:

Zucker, Honig oder Stärke sind etwa geeignete Hausmittel, mit denen man Silberfische in Fallen locken kann, statt sie zu zerdrücken.

Fertige Köderdosen helfen ebenfalls dabei, die Tiere einzufangen. Tipp: Vorsicht vor gefährlichen Chemikalien in fertigen Präparaten.

Zudem sollte man alle Ritzen abdichten, durch die Silberfische in die Wohnung gelangen können.

Im Badezimmer kann es helfen, regelmäßig kochendes Wasser in die Abflüsse zu schütten und sie nachts mit einem Stöpsel abzudichten.

Bei einem schwerwiegenden Befall kann es zudem ratsam sein, eine professionelle Schädlingsbekämpfungsfirma zu beauftragen.