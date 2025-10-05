Silberfische im Bad: So finden Sie das Nest

Silberfische in der Wohnung oder im Haus sind nervige Zeitgenossen, manche ekeln sich sogar vor ihnen. Wer sie loswerden möchte, braucht Geduld. Und: Bevor man über die Bekämpfung der Insekten nachdenken kann, muss man erst einmal das Nest ausfindig machen. Das ist oft nicht leicht, weil Silberfische unscheinbare Verstecke an unterschiedlichen Orten nutzen. Doch es gibt Tipps und Tricks, die Rückzugsorte der Insekten zu finden und sie langfristig aus dem Haushalt zu verbannen. So finden Sie das Nest von Silberfischen.

Nest von Silberfischen: Hier finden Sie es

Um das Nest von Silberfischen zu finden, sollte man die gewöhnlichsten Verstecke der kleinen Tierchen kennen. Verschiedene Orte in der Wohnung eignen sich als Rückzugsmöglichkeit für sie. Wichtig zu wissen: Silberfische bevorzugen eine feuchte Umgebung und dunkle Ecken und Ritzen. Laut der Tierschutzorganisation PETA verbringen Silberfische ihre Zeit am liebsten an diesen Orten:

in dunklen, feuchten Bereichen in der Küche oder im Badezimmer

in Ritzen und Spalten von Möbeln, hinter Fußleisten oder der Wandverkleidung

in Bett und Matratze oder am Boden darunter

in der Nähe von Papier und Pappe , also in Bücherregalen oder alten Kartons

Auch Lebensmittel können von Silberfischen befallen werden. Wer das Nest der Tiere ausfindig machen möchte, sollte hier also auch nachschauen. Das Unternehmen für Schädlingsbekämpfungsmittel, Silberkraft, nennt diese Lebensmittel:

Mehl

Haferflocken

Grieß

Nudeln

Dazu nennt das Unternehmen weitere Dinge, die Silberfische fressen. Sie können zusätzlich Aufschluss darüber geben, wo sich die Silberfische aufhalten. Dazu gehören alte Zeitschriften, Haare, Schuppen, Staub, Textilien und Schimmelpilze.

Nest von Silberfischen: So können Sie es entfernen

Wer das Nest der Silberfische aufgetan hat, hat verschiedene Möglichkeiten, es zu entfernen. Je nach Situation bieten sich unterschiedliche Methoden an, die auch präventiv eingesetzt werden können. So beseitigt man die Nester laut der Schädlingsbekämpfungsfirma Blatta:

Die betroffenen Bereiche sollten gereinigt und trockengelegt werden.

Spalten und Ritzen können mit Silikon abgedichtet werden, damit die Silberfische nicht mehr zurück zu ihrem Versteck gelangen.

Spinnen sind als natürliche Feinde von Silberfischen besonders nützlich. Sie können die Population zwar nicht ausrotten, als ergänzende Maßnahme aber zur Beseitigung beitragen.

Hausmittel wie Zimt, Lavendel oder Essig können abschreckend gegen die Insekten wirken.

Wer langfristig von Silberfischen geplagt wird, kann sich zudem professionelle Hilfe holen, um das Nest zu finden.

