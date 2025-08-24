Schluss mit Tigermücken: Bti-Tabletten sind wieder kostenlos erhältlich

Das sind die Ausgabestellen:

Rathaus Marktplatz - Pforte, Karl-Friedrich-Straße 10

Stadtamt Durlach , Pfinztalstraße 33

Ortsverwaltung Grötzingen , Rathausplatz 1

Ortsverwaltung Neureut , Neureuter Hauptstraße 256

Neues Gesetz erschwerte die Ausgabe

Die letzte kostenfreie Verteilung fand am 5. Juni auf dem Marktplatz statt. Danach musste die Ausgabe unterbrochen werden. Dafür sorgte ein neues Gesetz, das ab dem 1. Januar 2025 in Kraft trat. Dieses erlaubt die Verteilung von Insektiziden nur noch Personen mit einem Sachkundenachweis.

Daraufhin erfolgten in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS e.V.) Schulungen für die Mitarbeiter der Ausgabestellen. Dadurch kann die Ausgabe nun wieder aufgenommen werden.

Eine tote Asiatische Tigermücke. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Bürger sollen selbst aktiv werden

Die Bekämpfung von Asiatischen Tigermücken ist noch bis Oktober sinnvoll. Diese Stechmücken können nur wenige Hundert Meter weit fliegen. Daher kommen viele vom eigenen Garten oder aus der direkten Nachbarschaft. Darum wird empfohlen, selbst etwas zu tun: Orte, an denen die Mücken ihre Eier ablegen können, sollten entfernt werden – zum Beispiel stehendes Wasser in Blumentöpfen, Gießkannen oder Eimern. Außerdem sollten diese Stellen mit Bti-Tabletten behandelt werden.