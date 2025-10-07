Haus stürzt ein, Nachbarn betroffen – Gasflasche könnte die Ursache sein

Dienstag, 7. Oktober, 16.42 Uhr: 500.000 Euro als erste Schätzung des Sachschadens
Auf Anfrage von ka-news.de teilte ein Sprecher der Polizei mit, dass Erdgas bzw. Gasleitungen des Energieversorgers als Ursache für den Einsturz ausgeschlossen werden könne. Der Einsatz von Gasflaschen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das Haus bleibt vorerst gesperrt.
Der Sachschaden wird derzeit auf 400.000 bis 500.000 Euro geschätzt, wobei Schäden an den Nachbarhäusern bereits mit eingerechnet sind. Es handelt sich dabei um eine grobe Schätzung, die Endsumme kann noch abweichen.
18.30 Uhr: Gasflasche mögliche Explosionsursache
Wie die Polizei auf ka-news-Nachfrage erklärt, konnte die Sperrung der Hauptstraße gegen 13.30 Uhr aufgehoben werden. Als Explosionsursache vermutet die Polizei eine Gasflasche. Ein Bewohner des Hauses könnte sie aus Versehen verursacht haben. Die genauen Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.
13.20 Uhr: Hauptstraße noch gesperrt
Aktuell ist die Hauptstraße zum Zwecke der Bergungs- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung kann derzeit ausgeschlossen werden. Die Explosionsdruckwelle beschädigte mehrere Fensterscheiben in der direkten Nachbarschaft. Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
13 Uhr: Explosion zerstört Fensterscheiben
Wie die Polizei vor Ort mitteilt, handelte es sich beim Gebäude um einen Anbau an ein Wohnhaus. In der direkten Nachbarschaft wurden mehrere Fensterscheiben aufgrund der Explosionsdruckwelle beschädigt, so Polizeisprecherin Breite-Diehl.
12.53 Uhr: Zwei Personen zum Einsturz-Zeitpunkt im Haus
Zum Zeitpunkt des Einsturzes haben sich zwei Personen im Gebäude befunden. Eine 80-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann. Der Mann wurde unter den Trümmern eingeklemmt, konnte aber von der Feuerwehr befreit werden. Beide Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.
Weitere Personen sind laut aktuellen Informationen der Polizei nicht vermisst oder verletzt.
Die Ursache des Einsturzes ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
12.43 Uhr: Rettungshubschrauber im Einsatz
Derzeit sind über 100 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Der Rettungshubschrauber „Christopher 43“ ist ebenfalls im Einsatz. „Gegen 11.10 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei wegen eines eingestürzten Hauses ein“, sagt die Polizeipressesprecherin Anna Breite-Diehl gegenüber ka-news.de. Dem Ganzen sei eine Explosion vorausgegangen. Nähere Erkenntnisse zur Explosion liegen der Polizei nicht vor.
Montag, 6. Oktober: 11.45 Uhr
Das Haus befindet sich in der Hauptstraße von Ubstadt-Weiher. Die Polizei informierte in einer Eilmeldung gegen 11.23 Uhr über den Vorfall. Das Ausmaß der Schäden ist derzeit noch unklar.
Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.
Ein ähnlich verheerender Vorfall ereignete sich zuletzt in der Region Anfang des Jahres: Am 17. Februar stürzte in Stutensee-Spöck ein Haus ein. Ursache damals war eine Gasexplosion.
