Haus in Ubstadt-Weiher eingestürzt: Zwei Personen gerettet

13 Uhr: Explosion zerstört Fensterscheiben

Wie die Polizei vor Ort mitteilt, handelte es sich beim Gebäude um einen Anbau an ein Wohnhaus. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde ebenfalls ein Haus beschädigt: Durch die Druckwelle der Explosion seien die Fensterscheiben auch hier zu Bruch gegangen, so Polizeisprecherin Breite-Diehl.

12.53 Uhr: Zwei Personen zum Einsturz-Zeitpunkt im Haus

Zum Zeitpunkt des Einsturzes haben sich zwei Personen im Gebäude befunden. Eine 80-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann. Der Mann wurde unter den Trümmern eingeklemmt, konnte aber von der Feuerwehr befreit werden. Beide Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Weitere Personen sind laut aktuellen Informationen der Polizei nicht vermisst oder verletzt.

Die Ursache des Einsturzes ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

12.43 Uhr: Rettungshubschrauber im Einsatz

Derzeit sind über 100 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Der Rettungshubschrauber „Christopher 43“ ist ebenfalls im Einsatz. „Gegen 11.10 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei wegen eines eingestürzten Hauses ein“, sagt die Polizeipressesprecherin Anna Breite-Diehl gegenüber ka-news.de. Dem Ganzen sei eine Explosion vorausgegangen. Nähere Erkenntnisse zur Explosion liegen der Polizei nicht vor.

Montag, 6. Oktober: 11.45 Uhr

Das Haus befindet sich in der Hauptstraße von Ubstadt-Weiher. Die Polizei informierte in einer Eilmeldung gegen 11.23 Uhr über den Vorfall. Das Ausmaß der Schäden ist derzeit noch unklar.

Ein ähnlich verheerender Vorfall ereignete sich zuletzt in der Region Anfang des Jahres: Am 17. Februar stürzte in Stutensee-Spöck ein Haus ein. Ursache damals war eine Gasexplosion.

