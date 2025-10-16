Von Nebel zu Sonne: Baden-Württemberg erwartet Wetterumschwung am Wochenende

Das Herbstwetter in Baden-Württemberg bleibt auch an diesem Wochenende abwechslungsreich, doch es kündigt sich freundlicheres Wetter an. Nach Tagen mit trübem Himmel, Nebel und Hochnebel bessert sich die Lage schrittweise, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wetter Baden-Württemberg am Freitag, 17. Oktober

Am Freitag bleibt es laut DWD zunächst stark bewölkt und trüb. Stellenweise ist leichter Nieselregen möglich. Die Temperaturen erreichen 9 Grad im Bergland und bis 17 Grad am Oberrhein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost, im Hochschwarzwald treten stärkere Böen aus Ost auf.

In der Nacht zum Samstag breitet sich Nebel aus, dazu sinken die Temperaturen auf 6 bis 1 Grad, örtlich droht Bodenfrost.

Icon vergrößern Blätter im Herbst (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blätter im Herbst (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

Wetter Baden-Württemberg am Samstag, 18. Oktober

Nach Auflösung von Nebel und Hochnebel wird es vielerorts freundlich und zeitweise sonnig, auch wenn zäher Nebel lokal noch länger bestehen bleiben kann. Die Temperaturen liegen zwischen 9 Grad im Bergland und 16 Grad am Oberrhein. Schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordostwind, auf dem Feldberg zeitweise starke Böen. Nachts kühlt es auf +4 bis -1 Grad ab, Frost in Bodennähe möglich.

Icon vergrößern Kind spielt mit Herbstlaub (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kind spielt mit Herbstlaub (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wetter Baden-Württemberg am Sonntag, 19. Oktober

Der Sonntag startet vielerorts mit Nebel oder Hochnebel, besonders zwischen Alb und Bodensee kann sich der Nebel bis in den Nachmittag halten. Abseits dieser Regionen zeigt sich häufiger die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 16 Grad, der Wind bleibt schwach, in den Hochlagen können starke bis stürmische Böen auftreten. In der Nacht zum Montag verdichtet sich die Bewölkung von Westen her, Regen ist möglich.