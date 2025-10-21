Sturm, Unwetter, Orkanböen: Es wird ungemütlich in Baden-Württemberg!

Baden-Württemberg steht in den kommenden Tagen unter dem Einfluss eines kräftigen Tiefdruckgebiets über Schottland und Dänemark.

Mit einer südwestlichen Strömung erreicht das Land milde, aber turbulente Atlantikluft, die für Sturm, Regen und ungemütliches Wetter sorgt. Vor allem im Schwarzwald ist mit teils schweren Sturmböen zu rechnen. Das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag auf seiner Webseite mit.

Dienstag, 21. Oktober: Wetter wird windig und wechselhaft

Immer wieder ziehen Regen und Schauer über Baden-Württemberg. In den Schwarzwaldgipfeln sollen Sturm und schwere Sturmböen hinwegziehen. Nur zwischen Kraichgau und Hohenloher Ebene meldet der DWD kurze Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 18 Grad, im Hochschwarzwald rund 6 Grad

Icon vergrößern Vorsicht in Baden-Württemberg: Es kommt zu Sturm- und Orkanböen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Vorsicht in Baden-Württemberg: Es kommt zu Sturm- und Orkanböen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Der DWD kündigt zudem einen frischen Südwestwind mit starken Böen an, in höheren Schwarzwaldlagen Sturmböen bis 95 km/h möglich. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es regnerisch, besonders im Schwarzwald. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad.

Mittwoch, 22. Oktober: Regen und Sturmböen möglich

Am Mittwoch wird das Wetter in Baden-Württemberg von anhaltendem Regen geprägt. Erst gegen Abend soll es trocken bleiben. Die Temperaturen erreichen 12 Grad auf der Alb und bis zu 19 Grad im Breisgau

In der Nacht zum Donnerstag frischt der Wind erneut auf, besonders auf der Alb und im Schwarzwald drohen wieder Sturmböen.

Icon vergrößern (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

Donnerstag, 23. Oktober: Sturmgefahr und Gewitter

Der Donnerstag soll das heftigste Wetter der Woche nach Baden-Württemberg bringen. Laut des DWD sind schauerartiger Regen und Gewitter mit teils mit orkanartigen Böen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad und 19 Grad

Achtung: Im Schwarzwald und auf der Alb drohen Unwetter durch orkanartige Böen aus Südwest bis West

Icon vergrößern Gewitter (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gewitter (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

Freitag, 24. Oktober: Kälteeinbruch mit Graupel und Sturm

Für den Freitag kündigt der Wetterdienst ein deutlich unbeständigeres und deutlich kälteres Wetter an. Regen- und Graupelschauer sollen durchs Land ziehen, in den Mittelgebirgen sind auch Gewitter möglich. Am Feldberg warnt der DWD vor winterliche Straßenverhältnissen.

In der Nacht zum Samstag bleibt es windig und nass, mit 8 bis 3 Grad und teils orkanartigen Böen im Feldbergbereich.