AC/DC-Konzert in Rheinstetten: Straßensperrungen und Umleitungen in Rastatt am 17. August

Das gab die Rastatter Verwaltung in einer Pressemitteilung vom 14. August bekannt. An der A5-Ausfahrt Rastatt-Nord wird auf der B462 die rechte Fahrspur gesperrt und die Rechtsabbiege-Ampel abgeschaltet, damit Autobahnverkehr ungehindert einfahren kann. Auch im Kreuzungsbereich B3/L77a/B462 entfällt die rechte Fahrspur, zudem ist vom Tunnel kommend kein Linksabbiegen auf die B462 möglich.

Ebenfalls gesperrt bleibt die Linksabbiegespur von der Straße Untere Wiesen auf die B462. Der Verkehr wird jeweils umgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten der Beschilderung folgen und im Vorfeld des Konzerts mehr Fahrzeit einplanen.

Wer den ÖPNV nutzt, muss sich am Konzertabend ebenfalls auf Wartezeit einstellen. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben für den Sonntag ein Verkehrskonzept erstellt, inklusive Shuttlebussen.