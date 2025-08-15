Logo ka-news.de
Umleitung und Sperrungen vor AC/DC-Konzert: Darauf müssen Sie achten!

Verkehr

AC/DC-Konzert in Rheinstetten: Straßensperrungen und Umleitungen in Rastatt am 17. August

Wegen des AC/DC-Konzerts am Sonntag, 17. August, auf dem Messegelände in Rheinstetten rechnet die Stadt Rastatt mit mehr Verkehr. Um den Verkehrsfluss von der A5 in Richtung Rheinstetten zu verbessern, werden mehrere Sperrungen und Umleitungen eingerichtet.
Von Marius Nann
    •
    •
    •
    Zum ACDC-Konzert rechnet Rastatt mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der A5 (Symbolbild).
    Zum ACDC-Konzert rechnet Rastatt mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf der A5 (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

    Das gab die Rastatter Verwaltung in einer Pressemitteilung vom 14. August bekannt. An der A5-Ausfahrt Rastatt-Nord wird auf der B462 die rechte Fahrspur gesperrt und die Rechtsabbiege-Ampel abgeschaltet, damit Autobahnverkehr ungehindert einfahren kann. Auch im Kreuzungsbereich B3/L77a/B462 entfällt die rechte Fahrspur, zudem ist vom Tunnel kommend kein Linksabbiegen auf die B462 möglich.

    Ebenfalls gesperrt bleibt die Linksabbiegespur von der Straße Untere Wiesen auf die B462. Der Verkehr wird jeweils umgeleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten der Beschilderung folgen und im Vorfeld des Konzerts mehr Fahrzeit einplanen.

    Wer den ÖPNV nutzt, muss sich am Konzertabend ebenfalls auf Wartezeit einstellen. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben für den Sonntag ein Verkehrskonzept erstellt, inklusive Shuttlebussen.

