Mit Bus und Bahn zu AC/DC: So sollen Tausende Fans nach Rheinstetten kommen

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) erweitern am 17. August ihr Fahrplanangebot. Geduld ist vor allem bei der Rückreise gefragt.

„Die VBK gehen davon aus, dass es bis zu zwei Stunden dauern wird, bis die meisten Fahrgäste im ÖPNV sicher und komfortabel in Richtung Karlsruher Innenstadt unterwegs sind und sich dort die Besucherströme weiter verteilen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer mit dem Auto anreisen will, sollte in den vergangenen Tag eine E-Mail erhalten haben. Weitere Infos zu Parkplätzen, Gelände und Co. gibt es online auf dem Mobilitätsportal.

Allgemeines zur An- & Abreise mit dem ÖPNV

15.000 Besucher*innen werden per ÖPNV erwartet

Konzertticket = Fahrschein im gesamten KVV

39 zusätzliche Bahnen und 27 Busse im Einsatz

Personal und Fahrzeuge aus dem Sommerbetrieb (Ferien/Baustellenzeit) werden umgelenkt

Infopersonal an zentralen Stationen (Messe, Hbf, Ettlinger Tor)

Icon vergrößern Blick auf das Peter-Gross-Bau Areal der Messe Karlsruhe. Foto: Messe Karlsruhe/ Jürgen Rösner Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Blick auf das Peter-Gross-Bau Areal der Messe Karlsruhe. Foto: Messe Karlsruhe/ Jürgen Rösner

Wie fährt die S2 zum AC/DC Konzert?

Zur Haltestelle Forchheim Leichtsandstraße / Messe Karlsruhe fährt die Linie S2 folgendermaßen.

5-Minuten-Takt von 14 bis 18.30 Uhr und 21.30 bis 1.30 Uhr

10-Minuten-Takt mit Doppelzügen von 12 bis 1.30 Uhr

30-Minuten-Takt von 1.30 bis 3 Uhr

Sonderlinie E : Verstärkerfahrten zwischen 14 bis 18.30 und 2.30 bis 1.45 (alle 10 Minuten, Hbf → Messe)

S2-Route während Baumaßnahmen über: Stutensee – Hirtenweg – Hauptfriedhof – Durlacher Tor – Rüppurrer Tor – Ettlinger Tor – Karlstor – Europaplatz – Mühlburger Tor – Yorckstraße – Händelstraße – Philippstraße – Entenfang – Eckenerstraße – Rheinhafenstraße – Thomas-Mann-Straße – Karl-Delisle-Weg – Dornröschenweg – Rheinstrandsiedlung – Nussbaumweg – Forchheim Leichtsandstraße/Messe Karlsruhe – Weiterfahrt bis Mörsch Bach West / Rheinstetten

Wie komme ich vom Bahnhof Karlsruhe zum AC/DC Konzert?

Zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und der Messe Karlsruhe (angrenzend zum Peter-Gross-Bau-Areal) verkehrt zwischen 12 Uhr und 3 Uhr des Folgetages ein Messe-Shuttle.

10 Minuten: 12 bis 13 Uhr und 18 bis 19 Uhr und 1 bis 1.30 Uhr

5 Minuten: 13 bis 18 Uhr und 22 bis 22.30 Uhr

2 Minuten: 22.30 bis 1 Uhr (Hauptabreisezeit)

10 Minuten: 1.30 bis 3 Uhr

Nightliner nach Konzertende

Nightliner nach Konzertende (bis zirka 3 Uhr)

Zusätzliche Nightliner-Fahrten alle 30 Minuten

Keine AVG-Nightliner auf S1/S11 & S5/S51 → VBK übernimmt teils Ersatzfahrten:

S1/S11: Hbf – Marktplatz – Haus Bethlehem (alle 40 Min)

S5/S51: Hbf – Marktplatz – Rheinbergstraße (alle 40 Min)

Schienenersatzverkehr zwischen Ettlinger Tor und Durlach wird verstärkt

12 bis 1 Uhr: alle 5 Minuten

1 bis 3 Uhr: alle 10 Minuten

SEV-Route: Durlach Turmberg – Durlach Bf – Weinweg – Ostring – Ostendstraße – Rüppurrer Tor – Ettlinger Tor

Einschränkungen Buslinie 106

Linie 106 verkehrt nur zwischen Mörsch Rösselsbrünnle und Neuburgweier Breslauer Straße. Kein Verkehr zwischen Ettlingen und Forchheim!

Alternativen: Linie 105 bis Ettlingen Kiefernweg, KVV.MyShuttle´, S1/S11 + S2 über Karlsruhe

Weitere Infos finden Konzertbesucher unter: