Mit Bus und Bahn zu AC/DC: So sollen Tausende Fans nach Rheinstetten kommen

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) erweitern am 17. August ihr Fahrplanangebot. Geduld ist vor allem bei der Rückreise gefragt.
„Die VBK gehen davon aus, dass es bis zu zwei Stunden dauern wird, bis die meisten Fahrgäste im ÖPNV sicher und komfortabel in Richtung Karlsruher Innenstadt unterwegs sind und sich dort die Besucherströme weiter verteilen“, heißt es in einer Pressemitteilung.
Wer mit dem Auto anreisen will, sollte in den vergangenen Tag eine E-Mail erhalten haben. Weitere Infos zu Parkplätzen, Gelände und Co. gibt es online auf dem Mobilitätsportal.
Allgemeines zur An- & Abreise mit dem ÖPNV
- 15.000 Besucher*innen werden per ÖPNV erwartet
- Konzertticket = Fahrschein im gesamten KVV
- 39 zusätzliche Bahnen und 27 Busse im Einsatz
- Personal und Fahrzeuge aus dem Sommerbetrieb (Ferien/Baustellenzeit) werden umgelenkt
- Infopersonal an zentralen Stationen (Messe, Hbf, Ettlinger Tor)
Wie fährt die S2 zum AC/DC Konzert?
Zur Haltestelle Forchheim Leichtsandstraße / Messe Karlsruhe fährt die Linie S2 folgendermaßen.
- 5-Minuten-Takt von 14 bis 18.30 Uhr und 21.30 bis 1.30 Uhr
- 10-Minuten-Takt mit Doppelzügen von 12 bis 1.30 Uhr
- 30-Minuten-Takt von 1.30 bis 3 Uhr
- Sonderlinie E: Verstärkerfahrten zwischen 14 bis 18.30 und 2.30 bis 1.45 (alle 10 Minuten, Hbf → Messe)
- S2-Route während Baumaßnahmen über: Stutensee – Hirtenweg – Hauptfriedhof – Durlacher Tor – Rüppurrer Tor – Ettlinger Tor – Karlstor – Europaplatz – Mühlburger Tor – Yorckstraße – Händelstraße – Philippstraße – Entenfang – Eckenerstraße – Rheinhafenstraße – Thomas-Mann-Straße – Karl-Delisle-Weg – Dornröschenweg – Rheinstrandsiedlung – Nussbaumweg – Forchheim Leichtsandstraße/Messe Karlsruhe – Weiterfahrt bis Mörsch Bach West / Rheinstetten
Wie komme ich vom Bahnhof Karlsruhe zum AC/DC Konzert?
Zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und der Messe Karlsruhe (angrenzend zum Peter-Gross-Bau-Areal) verkehrt zwischen 12 Uhr und 3 Uhr des Folgetages ein Messe-Shuttle.
- 10 Minuten: 12 bis 13 Uhr und 18 bis 19 Uhr und 1 bis 1.30 Uhr
- 5 Minuten: 13 bis 18 Uhr und 22 bis 22.30 Uhr
2 Minuten: 22.30 bis 1 Uhr (Hauptabreisezeit)
10 Minuten: 1.30 bis 3 Uhr
Nightliner nach Konzertende
Nightliner nach Konzertende (bis zirka 3 Uhr)
- Zusätzliche Nightliner-Fahrten alle 30 Minuten
- Keine AVG-Nightliner auf S1/S11 & S5/S51 → VBK übernimmt teils Ersatzfahrten:
- S1/S11: Hbf – Marktplatz – Haus Bethlehem (alle 40 Min)
- S5/S51: Hbf – Marktplatz – Rheinbergstraße (alle 40 Min)
Schienenersatzverkehr zwischen Ettlinger Tor und Durlach wird verstärkt
- 12 bis 1 Uhr: alle 5 Minuten
- 1 bis 3 Uhr: alle 10 Minuten
- SEV-Route: Durlach Turmberg – Durlach Bf – Weinweg – Ostring – Ostendstraße – Rüppurrer Tor – Ettlinger Tor
Einschränkungen Buslinie 106
- Linie 106 verkehrt nur zwischen Mörsch Rösselsbrünnle und Neuburgweier Breslauer Straße. Kein Verkehr zwischen Ettlingen und Forchheim!
- Alternativen: Linie 105 bis Ettlingen Kiefernweg, KVV.MyShuttle´, S1/S11 + S2 über Karlsruhe
Weitere Infos finden Konzertbesucher unter:
- Fahrplanauskunft: www.kvv.de/fahrplan/fahrplanauskunft
- Nightliner-Netz: www.kvv.de/liniennetz/nightliner
- Umlandverbindungen: www.efa-bw.de
Ich verstehe nicht das eine Stadt wie Karlsruhe so ein Großevent ausrichtet. Das passt hier nicht hin.
Die Stadt richtet gar nichts aus. Der Ausrichter hat das Gelände nur von der Messe gemietet. Und wieso passt das hier nicht hin bzw. was passt dir daran nicht?
In Karlsruhe fehlt es an Konzerten, daran gemessen sind wir Entwicklungsland. Dahingehend passt wieder: viel vor, nichts dahinter.
Das weiss ich das die die Stadt es nicht ausrichtet, ich meinte die Location als solches, das Konzert ist überdimesioniert für diesen Standort
Das weiss ich das die Stadt das nicht selber ausrichtet, das Konzert ist überdimensioniert für diesen Standort
Genau auf den Punkt gebracht, super 👍
Wenn AC/DC auftritt, kann man nun mal mit so vielen Leuten rechnen. Und Platz dürfte da genug sein. Oder sollen hier nur Veranstaltungen stattfinden, zu denen nur wenige Zuschauer erscheinen können?
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden