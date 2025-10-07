Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Verkehr
Icon Pfeil nach unten

Nach Brand bei Gengenbach: Bahnhof weiter gesperrt – was Reisende wissen müssen

Gengenbach

Bahnhof Gengenbach bleibt gesperrt: Das gilt jetzt für Reisende zwischen Offenburg und Haslach

Nach Brand in Gengenbach: Zwischen Offenburg und Haslach ist die Schwarzwaldbahn aktuell gesperrt – ein SEV ist im Einsatz. Auch zwischen Karlsruhe und Offenburg gibt es Einschränkungen.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    • |
    Ein Regionalexpress (RE) der Deutschen Bahn (DB).
    Ein Regionalexpress (RE) der Deutschen Bahn (DB). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Stand 7. Oktober: Ersatzverkehr um Gengenbach bleibt bestehen

    Zwischen Offenburg und Haslach rollen wieder Züge. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit. Weiterhin gesperrt bleibt der Bahnhof in Gengenbach – voraussichtlich bis Mittwoch, 8. Oktober.

    Der Ersatzverkehr mit Bussen bleibt zwischen Offenburg ZOB und Haslach trotzdem bestehen, und zwar für Fahrgäste, die in Gengenbach ein- oder aussteigen möchten.

    • Die Busse halten nicht direkt am Bahnhof Gengenbach, sondern an der Haltestelle Leutkirchstraße.
    • Die Fahrzeit beträgt etwa 40 bis 45 Minuten je Richtung.
    • Der Ersatzverkehr gilt voraussichtlich bis Mittwoch, 8. Oktober 2025, 2 Uhr.

    Stand 6. Oktober: Schwarzwaldbahn nach Brand in Gengenbach gesperrt

    Zwischen Offenburg und Haslach fahren vorerst keine Züge mehr. Das teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Homepage mit. Grund dafür ist der Großbrand einer ehemaligen Mühle bei Gengenbach am Sonntag, 5. Oktober (ka-news berichtete).

    Nach aktueller Einschätzung der Deutschen Bahn, können die Züge ab Dienstag, 7. Oktober, den Bahnhof Gengenberg wieder mit verringerter Geschwindigkeit passieren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Offenburg und Haslach bleibt für Fahrgäste mit Ziel oder Abfahrt Gengenbach bestehen.

    Welche Züge sind betroffen?

    Die Regional-Express-Linie RE 2 (Karlsruhe – Villingen/Schwarzwald) ist von der Sperrung besonders betroffen:

    • Züge aus Richtung Karlsruhe Hbf enden bereits in Offenburg
    • Züge aus Richtung Villingen wenden in Haslach.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa

    Auch auf der Strecke zwischen Karlsruhe Hbf und Offenburg Hbf kann es zu Verspätungen und weiteren Abweichungen kommen, teilt die Bahn mit.

    Die Deutsche Bahn hat zwischen Offenburg und Haslach einen Buspendelverkehr eingerichtet. Fahrgäste müssen mit längerer Reisezeit rechnen.

    Was sind die alternativen Routen?

    Wer nach Freiburg oder Karlsruhe unterwegs ist, kann ab Donaueschingen über Titisee fahren. Ab Hausach ist eine Umleitung über Freudenstadt – Rastatt nach Karlsruhe möglich.

    Die Bahn empfiehlt, vor Fahrtantritt einen Blick auf bahn.de zu werfen oder die DB Navigator App zu nutzen.

    Fahrplan von Offenburg ZOB nach Haslach Bahnhof:

    Überblick: SEV zwischen Offenburg und Haslach am Montag, 6. Oktober, (erstellt mit K.I.)
    Überblick: SEV zwischen Offenburg und Haslach am Montag, 6. Oktober, (erstellt mit K.I.) Foto: DB erstellt mit KI
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden