Brandstiftung in Gengenbach? Alte Mühle abgebrannt – Bahnhof gesperrt

7. Oktober: Bahnhof Gengenbach weiter gesperrt

Zwischen Offenburg und Haslach rollen zwar wieder Züge, doch der Gengenbacher Bahnhof bleibt bis voraussichtlich Mittwochmorgen gesperrt. Was Bahnreisende jetzt wissen müssen.

6. Oktober: Schaden von 1 Million Euro

Einen Tag nach dem verheerenden Brand der alten Mühle in Gengenbach gab die Polizei weitere Details zum Feuerwehreinsatz bekannt. Demnach wird der Schaden aktuell etwa eine Million Euro geschätzt. Züge müssen derweil Umleitung fahren oder werden von einem SEV ersetzt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen; Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung am Montag. Kriminaltechniker begutachten die Brandruine.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand an der Grünstraße in Gengenbach unter Kontrolle zu bringen. Foto: Moritz Moser / EinsatzReport24

Zudem widersetzte sich ein 43-Jähriger den Absperrregelungen und erhielt von der Polizei einen Platzverweis. Er musste wegen Widerstand gegen die Beamten festgenommen werden. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter 0781/21-2820 zu melden.

Sonntag, 5. Oktober: Wohl erneut Brandstiftung in Gengenbach

Ein Großbrand hat in der Nacht auf Sonntag, 5. Oktober, die ehemalige „Rubin Mühle“ in Gengenbach im Ortenaukreis vollständig zerstört. Gegen 4 Uhr wurde der Feuerwehr ein Feuer in dem leerstehenden Gebäudekomplex in der Grünstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits lichterloh in Flammen, meterhohe Feuerzungen schlugen in den Nachthimmel.

Besonders brisant: In den vergangenen Tagen hatte es auf dem Gelände bereits mehrfach gebrannt. Erst am vergangenen Wochenende hatten drei Heranwachsende gegenüber der Polizei gestanden, dort gezündelt zu haben. Nun steht erneut das gesamte Areal in Flammen – die Polizei geht auch diesmal von Brandstiftung aus.

Feuerwehr-Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehr Gengenbach und umliegende Wehren waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unterstützt wurden sie von einem Spezialfahrzeug der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, wurde das Gebäude in Absprache mit der Einsatzleitung kontrolliert abbrennen gelassen.

Stundenlanger Einsatz: Die Feuerwehr ließ das Gebäude der ehemaligen Rubin Mühle kontrolliert abbrennen, um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden. Foto: Moritz Moser / EinsatzReport24

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grünstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.