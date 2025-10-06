Logo ka-news.de
Herbstbaustellen in Karlsruhe: Wichtige Änderungen für Bahnfahrer

Karlsruhe

Herbstbaustellen in Karlsruhe: Darauf müssen sich Bahnfahrer einstellen

Mit dem Beginn der Herbstferien am 27. Oktober stehen auch die nächsten Baustellen in Karlsruhe in den Startlöchern. Diesmal betrifft es die Bahnfahrer. Die Bauarbeiten im Überblick.
Von Melissa Betsch
    • |
    • |
    • |
    Auch im Karlsruher Stadtbahntunnel soll es im Herbst Bauarbeiten geben.
    Tschüss Sommerbaustellen, hallo Herbstbaustellen! Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) schon Mitte September in einer Pressemeldung bekanntgaben, müssen sich die Bahnpendler in der Region in den Herbstferien auf gleich mehrere Bauarbeiten gefasst machen.

    Diese Baumaßnahmen sind geplant

    Konkret seien Modernisierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) geplant. Folgende Linien sind dabei betroffen:

    • Linie S2 zwischen Blankenloch und Spöck
    • Linien S1/S11 zwischen Rüppurr Battstraße und Bad Herrenalb
    • Linie 2 in Knielingen Nord
    • Karlsruher Stadtbahntunnel (Revisionsarbeiten)

    Eine Nachfrage von ka-news zu weiteren Details der einzelnen Baumaßnahmen bleibt von den VBK unbeantwortet. Man wolle die Fahrgäste bis zum Beginn der Herbstferien noch einmal gesondert informieren, heißt es nur.

