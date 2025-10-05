Herbstbaustellen in Karlsruhe: Darauf müssen sich Bahnfahrer einstellen

Tschüss Sommerbaustellen, hallo Herbstbaustellen! Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) schon Mitte September in einer Pressemeldung bekanntgaben, müssen sich die Bahnpendler in der Region in den Herbstferien auf gleich mehrere Bauarbeiten gefasst machen.

Diese Baumaßnahmen sind geplant

Konkret seien Modernisierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) geplant. Folgende Linien sind dabei betroffen:

Linie S2 zwischen Blankenloch und Spöck

Linien S1/S11 zwischen Rüppurr Battstraße und Bad Herrenalb

Linie 2 in Knielingen Nord

Karlsruher Stadtbahntunnel (Revisionsarbeiten)

Eine Nachfrage von ka-news zu weiteren Details der einzelnen Baumaßnahmen bleibt von den VBK unbeantwortet. Man wolle die Fahrgäste bis zum Beginn der Herbstferien noch einmal gesondert informieren, heißt es nur.