Auffahrt nach Frankreich: Autobahndreieck Neuenburg für A5 zu A36 dicht

Neuenburg

Auffahrt nach Frankreich gesperrt: Was sich am Autobahndreieck Neuenburg ändert

Reisende müssen ab dem 11. Oktober einige Umleitungen am Autobahndreieck Neuenburg beachten: Denn es wird vorerst keine Zufahrt von der A5 auf die A36 nach Frankreich geben.
Von Verena Müller-Witt
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: F. Mack

    Am Autobahndreieck Neuenburg kommt es seit Samstag, 11. Oktober 2025, zu erheblichen Verkehrseinschränkungen: Wegen dringender Instandsetzungsarbeiten an der Rheinbrücke auf der französischen Autobahn A36 werden beide Auffahrten von der A5 auf die A36 Richtung Frankreich voll gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung mit.

    Autobahn A5/A36: Keine Auffahrt nach Frankreich bis 10. November 2025

    Die Arbeiten führt die französische Straßenverwaltung „Collectivité européenne d’Alsace“ (CEA) durch. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 10. November 2025.

    Keine Auffahrt von der A5 auf die A36 Richtung Frankreich

    • aus Richtung Basel
    • aus Richtung Freiburg

    Nicht betroffen: Die Gegenrichtung – also die Fahrt von Frankreich nach Deutschland – bleibt uneingeschränkt möglich.

    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa

    So verlaufen die Umleitungen

    Während der Bauarbeiten wird eine großräumige Umleitung eingerichtet und entsprechend ausgeschildert:

    Verkehr in Fahrtrichtung Süden (Frankreich) soll über die A5 und die Anschlussstelle Müllheim/Neuenburg geführt werden.
    In Fahrtrichtung Norden erfolgt die Umleitung über die Anschlussstelle Weil am Rhein und die B532.

