Weinfeste in der Pfalz im Oktober: Termine, Programm und alle Infos

Wenn der Spätsommer in den Herbst übergeht, entfaltet die Pfalz ihre ganze kulturelle und kulinarische Vielfalt – das gilt übrigens auch für die andere Seite des Rheins. Zwischen Weinbergen und historischen Ortskernen laden zahlreiche Weinfeste im September und Oktober 2025 dazu ein, die traditionsreiche Weinregion zu erleben. Ob beim Dürkheimer Wurstmarkt, dem Deutschen Weinlesefest in Neustadt oder kleineren Kerwen in den Winzerhöfen – Besucher erwartet ein facettenreiches Programm aus regionaler Küche, Musik und natürlich einer breiten Auswahl an Weinen aus der Südlichen Weinstraße und der Mittelhaardt. Die Veranstaltungen spiegeln nicht nur die Verbundenheit der Pfälzer mit ihrem Wein, sondern auch die Bedeutung des Weinanbaus für die regionale Identität und Wirtschaft wider.

Weinfeste in der Pfalz 2025: Termine im Oktober

Der September mit seinen vielen Festen ist Geschichte. Dies sind die Termine der Pfälzer Weinfeste im Oktober:

01.10. bis 07.10.: Deutsches Weinlesefest – Neustadt

04.10.: Marktfrühstück – Bad Dürkheim

05.10.: Böchinger Herbst – Böchingen

05.10.: Federweißenfest am Karlsplatz – Klingenmünster

10.10. bis 11.10.: Tage der offenen Weinkeller – Impflingen

10.10. bis 12.10.: Nonnensusel Federweisenfest – Pleisweiler-Oberhofen

11.10. bis 12.10.: Erntedankfest – Rückweiler

12.10.: Großer Winzerfestumzug – Neustadt

12.10.: Böchinger Herbst – Böchingen

16.10. bis 19.10.: Fest des Federweißen – Landau

17.10. bis 20.10.: Oktoberweinfest – Gleiszellen

17.10. bis 20.10.: 83. Bockenheimer Winzerfest – Bockenheim

Programm der Weinfeste der Pfalz 2025 im Oktober – einige Highlights

Wir haben einige Veranstaltungen unter den herbstlichen Festen für Sie herausgepickt:

Deutsches Weinlesefest

Neustadt (1. – 7. Oktober)

Das größte Weinfest der Pfalz und eines der bedeutendsten Deutschlands.

Höhepunkt: Der große Winzerfestumzug (12.10.) mit über 100 geschmückten Wagen und Musikgruppen.

Tausende Besucher feiern die Weinlese mit Musik, Kulinarik und Pfälzer Lebensfreude

Federweißenfest mit großem Bauernmarkt

Dierbach (3. - 6. Oktober)

Kombination aus jungem Wein (Federweißer) und regionalem Bauernmarkt.

Besonders beliebt für seine gemütliche Atmosphäre und lokalen Spezialitäten.

Keschdefeschd

Annweiler am Trifels (3. – 5. Oktober)

Kastanienfest rund um die „Keschde“ – eine Pfälzer Herbstspezialität.

Mit Kastaniengerichten, Handwerkermarkt und musikalischem Rahmenprogramm.



Fest des Federweißen

Landau (16. – 19.Oktober)

Spätherbstliches Highlight mit Schwerpunkt auf Federweißem

Erntedankfest Rückweiler

Rückweiler (11.–12. Oktober)

11. Oktober: Heimatabend um 18 Uhr

12. Oktober: Festumzug ab 13.30 Uhr durchs herbstliche Tal – mit Erntekrone und regionalen Spezialitäten feiert Rückweiler die Wein­ernte. Zahlreiche Winzer schenken im historischen Burghof ihren neuen Jahrgang aus.

Großer Winzerfestumzug Neustadt

Neustadt an der Weinstraße (12. Oktober)

Bunter Festwagen-Korso durch Neustadts Altstadt: Beim Deutschen Weinlesefest prägen Winzertrachten, Musikkapellen und kunstvoll geschmückte Traubenwagen den Umzug.

Fest des Federweißen

Landau (16.– 19. Oktober)

Spätherbstliches Highlight mit Fokus auf Federweißem und Pfälzer Küche.

Oktoberweinfest

Gleiszellen (17.– 20. Oktober)

Mischung aus Oktoberfest-Stimmung und Weingenuss.

Mit Live-Musik, Trachten und uriger Atmosphäre in den Winzerhöfen.

Großes Weinfest der Südlichen Weinstraße: Wie verlief eines der Highlights innerhalb der Weinfeste der Pfalz 2025?

Ein Highlight unter den Pfälzer Weinfesten ist das Große Weinfest der Südlichen Weinstraße. Es fand vom 26. bis 29. September 2025 in Edenkoben statt.

Der Auftakt zum Festwochenende begann am Freitag mit der feierlichen Verabschiedung der amtierenden Wein-Prinzessinnen und der glanzvollen Krönung der neuen Wein-Hoheiten der Südlichen Weinstraße. Um 19 Uhr folgte der traditionelle Anstich des Festweins – gemeinsam mit der Edenkobener Weinprinzessin Susanna Singer und den frisch gekrönten Repräsentantinnen der Region.

Im Anschluss erwartete die Gäste ein besonderes Spektakel auf dem Ludwigsplatz am Kirchberg: Der Ehrengast wurde auf der Weinwippe symbolisch mit Wein aufgewogen. Diese prominente Persönlichkeit war 2025 der NDW-Star Markus („Ich will Spaß“).