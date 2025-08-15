Von Bier bis Wurst: Die Preise für Essen und Trinken bei den Schlosslichtspielen

Vom 14. August bis 14. September können Besucher nicht nur die Lichtkunstwerke auf dem Schloss betrachten, sondern auch alle möglichen Leckereien probieren.
Die Gastronomie der Schlosslichtspiele öffnet täglich von 19 bis 23.30 Uhr. Pfand könnt ihr bis Mitternacht zurückgeben.
Das Programm der Schlosslichtspiele Karlsruhe und alle weiteren wichtigen Informationen finden Sie in diesem Artikel.
Schlosslichtspiele 2025: Preise am Hoepfner Stand
Kühles Bier und Softgetränke gibt es beim Hoepfner Stand. Wer ein Bier bestellt, muss pro Becher 6 Euro zahlen. Zudem werden zwei Euro Pfand pro Becher fällig.
An diesem Stand könnt ihr bargeldlos bezahlen.
Schlosslichtspiele 2025: Preise an der Weinbar
An der Weinbar finden Besucher eine Auswahl an verschiedenen Weinen. (Schlossplatz, mittig)
Die Füllmenge variiert zwischen 0,25 Litern für 6 Euro und 0,10 Litern für 4 Euro.
Schlosslichtspiele 2025: Preise bei der Nudelküche
Die Nudelküche bietet fleischhaltige und vegetarische Nudelgerichte an. Für eine Portion zahlen Kunden zwischen 8 Euro und 10 Euro.
Schlosslichtspiele 2025: Preise bei der Thüringer Box
Die Thüringer Box versorgt Besucher mit Bratwürstchen und Pommes. (Schlossplatz, mittig)
Die Würstchen kosten zwischen 5 und 6 Euro. Eine Portion Pommes gibt es für 4 Euro.
Hinweis: Das Angebot der Thüringer Box steht Gästen nur bis zum 31. August zur Verfügung. Das teilen die Veranstalter auf ihrer Webseite mit.
Schlosslichtspiele 2025: Preise bei La Creperia
Für die Naschkatzen gibt es gefüllte Crêpes von La Creperia. (Schlossplatz, mittig).
Je nach Belag zahlen Hungrige zwischen 4 und 6,50 Euro für ein Crêpe. Spezial-Crêpes können ggf. etwas teurer ausfallen, zum Beispiel mit Dubai-Schokolade.
Dazu bieten sie Kaffeevariationen von 2,50 Euro bis 4,10 Euro an.
Schlosslichtspiele 2025: Preise bei Lotta‘s Drinks & More
Frische Waffeln, verschiedene Kaffeespezialitäten und Eistee sowie Popcorn und eine große Auswahl an Eis finden Besucher bei Lotta‘s Drinks & More. (Schlossplatz, rechte Seite)
Die Waffeln kosten zwischen 4 und 5 Euro. Die Preise für Snacks und Eis liegen zwischen 2 und 4 Euro. Kaffeespezialitäten kosten zwischen 2 und 5 Euro.
Schlosslichtspiele 2025: Preise am Hoepfner Stand neben dem Schloss
Direkt vor dem Schloss steht ein weiterer Hoepfner Stand, der kühles Bier und Softgetränke anbietet. (Vor dem Schloss, linke Seite)
Die Preise reichen von 3 Euro für einen Softdrink, bis 6 Euro für ein Bier. Hinzu kommen 3 Euro Pfand auf Gläser, 1 Euro Pfand auf Flaschen und 2 Euro Pfand auf Becher.
Salzige Snacks gibt es für 1 bis 2 Euro und verschiedene Tapas für 7 Euro. Außerdem können Decken für 10 Euro ausgeliehen werden.
An diesem Stand könnt ihr bargeldlos bezahlen.
Schlosslichtspiele 2025: Preise bei Hex vom Dasenstein
Beim zweiten Weinstand der Schlosslichtspiele wird eine Auswahl an verschiedenen Weinen zwischen 4 und 6 Euro angeboten. (Vor dem Schloss, linke Seite)
3 Euro Pfand auf Gläser, 1 Euro Pfand auf Flaschen und 2 Euro Pfand auf Becher kommen noch hinzu. Zudem gibt es Cocktails zwischen 7 und 8 Euro.
