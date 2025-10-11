Vater tötet Tochter in Bollschweil – Polizei kann Tat trotz Schüssen nicht verhindern

Ein schreckliches Familiendrama hat sich am Samstag, 11. Oktober, in Bollschweil im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ereignet. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich ein 58-jähriger Mann Zutritt zum Haus seiner geschiedenen Ehefrau und der beiden gemeinsamen Kinder, obwohl die Frau das verhindern wollte. Bereits zuvor soll es zwischen den Ex-Partnern zu einer heftigen Auseinandersetzung am Telefon gekommen sein. Als der Mann das Haus erreichte, rammte er mit seinem Auto einen Gartenzaun und einen Blumenkübel, bevor er ins Innere gelangte. Dort sperrte er seine Ex-Frau und den Sohn aus – die Tochter brachte er in seine Gewalt.

Polizei feuert Schuss ab

Als die Polizei kurz darauf eintraf, sahen die Einsatzkräfte durch ein Fenster, wie der Vater massive Gewalt gegen das Mädchen ausübte. Um ihn zu stoppen, gab ein Beamter einen Schuss durch das Fenster ab und traf den Mann. Dennoch konnte sich der 58-Jährige mit seiner Tochter in einen nicht einsehbaren Bereich des Hauses zurückziehen.

Wenig später drangen weitere Polizeikräfte in das Gebäude ein. Sie fanden dort den verletzten Täter und das leblose Kind. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Der Vater wurde mit nicht lebensgefährlichen Schussverletzungen festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Mutter und Bruder in psychologischer Behandlung

Die Mutter und der Bruder des getöteten Mädchens werden medizinisch und psychologisch betreut.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch übernommen. Auch die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.