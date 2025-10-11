Wohnhaus in Neuhausen nach Brand unbewohnbar

Am Samstagnachmittag, 11. Oktober, kam es in Neuhausen im Enzkreis zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Gegen 15.30 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Baschäcker gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Flammen.

Feuer brach in begehbarem Kleiderschrank aus



Nach ersten Erkenntnissen hatte das Feuer in einem begehbaren Kleiderschrank begonnen und sich rasch auf weitere Räume des Hauses ausgebreitet. Auch die Terrasse und Teile des Dachstuhls wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen.

Das Feuer war in einem begehbaren Kleiderschrank ausgebrochen – alle drei Bewohner blieben unverletzt. Foto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

Die drei Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Ein vollständiger Flammenübergriff auf den Dachstuhl konnte verhindert werden.

Wohnhaus unbewohnbar

Das Wohnhaus ist aufgrund der starken Brand- und Rauchschäden derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.