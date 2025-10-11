Leerer Supermarkt in Karlsruhe geht in Flammen auf - Sachschaden wohl gering

14.11 Uhr: Polizei schätzt Sachschaden auf 1.000 Euro

Auf Anfrage von ka-news teilt die Polizei mit, dass der Schaden wohl gering ausfalle, eine erste Schätzung liegt bei 1.000 Euro. Der Zustand des Gebäudes sei bereits vor dem Feuer schlecht gewesen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Entgegen der ersten Meldung, befindet sich der Supermarkt nicht in der Erzbergerstraße, sondern der New-York-Straße.

In Karlsruhe brannte am 8. Oktober ein leer stehender Supermarkt. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

Donnerstag, 9. Oktober, 8.12 Uhr: Keine Verletzten

Am Mittwochabend, 8. Oktober, brannte es gegen 20 Uhr in einem leer stehenden Supermarkt in Karlsruhe. „Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits von außen Rauch und Feuerschein im zweiten Obergeschoss des ausgedehnten Gebäudekomplexes sichtbar“, teilt die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.