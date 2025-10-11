Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten

Karlsruher: Brand in leer stehendem Supermarkt

Karlsruhe

Leerer Supermarkt in Karlsruhe geht in Flammen auf - Sachschaden wohl gering

Am Mittwoch brannte in Karlsruhe ein leer stehender Supermarkt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.
Von Yannick Antritter
    • |
    • |
    • |
    Am 9. Oktober brannte in Karlsruhe ein leerer Supermarkt.
    Am 9. Oktober brannte in Karlsruhe ein leerer Supermarkt. Foto: Thomas Riedel

    14.11 Uhr: Polizei schätzt Sachschaden auf 1.000 Euro

    Auf Anfrage von ka-news teilt die Polizei mit, dass der Schaden wohl gering ausfalle, eine erste Schätzung liegt bei 1.000 Euro. Der Zustand des Gebäudes sei bereits vor dem Feuer schlecht gewesen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Entgegen der ersten Meldung, befindet sich der Supermarkt nicht in der Erzbergerstraße, sondern der New-York-Straße.

    In Karlsruhe brannte am 8. Oktober ein leer stehender Supermarkt.
    In Karlsruhe brannte am 8. Oktober ein leer stehender Supermarkt. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Donnerstag, 9. Oktober, 8.12 Uhr: Keine Verletzten

    Am Mittwochabend, 8. Oktober, brannte es gegen 20 Uhr in einem leer stehenden Supermarkt in Karlsruhe. „Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits von außen Rauch und Feuerschein im zweiten Obergeschoss des ausgedehnten Gebäudekomplexes sichtbar“, teilt die Feuerwehr am Mittwochabend mit. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden