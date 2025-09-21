Motorradfahrer bei Unfall auf in Rastatt schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kaltenbronner Straße in dem Ortsteil Reichental der Stadt Gernsbach ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die L76b von Reichental kommend bergwärts in Richtung Kaltenbronn, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer prallte gegen einen Stein und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Unfallort: Reichental

Der Verletzte musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Warum der Motorradfahrer die Kontrolle verlor, ist derzeit noch unklar. An seinem Motorrad, einer KTM, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr. Zeugen oder Beteiligte werden nicht namentlich genannt. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Erst am Freitagmittag wurde ein Motorradfahrer auf der B28 bei Oberkirch-Zusenhofen schwer verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.