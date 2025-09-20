Motorradfahrer schwer verletzt – Mercedes flüchtet nach riskantem Überholmanöver

Am Freitagmittag, 19. September, hat sich auf der B28 bei Oberkirch-Zusenhofen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 12.40 Uhr überholte der Fahrer einer weißen Mercedes-Benz Limousine ein Motorrad in Fahrtrichtung Kehl. Wegen Gegenverkehrs musste er den Überholvorgang jedoch abbrechen und scherte vor dem Biker ein.

Der vor dem Mercedes fahrende Hyundai Tucson bremst kurz darauf stark ab. Der Mercedes bremst zwar ebenfalls, setzt aber gleichzeitig erneut zum Überholen an. Der Motorradfahrer muss wegen der riskanten Fahrweise eine Vollbremsung machen, verliert die Kontrolle, stürzt und prallt ins Heck des Hyundai. Dabei erleidet er schwere Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Der Mercedes mit OG-Kennzeichen setzt seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich beim Verkehrsdienst Offenburg unter der Telefonnummer 0781/21-4200 zu melden.