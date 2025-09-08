Zweiter A5-Unfall bei Karlsruhe: Verkehr in Richtung Basel fließt wieder

Nach dem Unfall in Richtung Frankfurt krachte es am Sonntag auf der A5 erneut. Diesmal in Richtung Basel, Höhe Untergrombach, zwischen Bruchsaal und Karlsruhe. Dabei wurden vier Personen nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Aufgrund von Rettungsmaßnahmen waren der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Auf der gesamten Strecke kam es zu Stau, der sich gegen 19 Uhr wieder auflöste.

Aktualisierung: Person eingeklemmt

Die Feuerwehren von Bruchsal und Karlsdorf-Neuthard wurden zur Rettung einer eingeklemmten Person hinzugerufen. Die Maßnahmen dauern noch an. Aufgrund der Fahrbahnsperrungen kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bereits zuvor hatte es bei Karlsruhe einen Unfall auf der A5 gegeben, diesmal auf der Gegenseite. Der Stau hatte ich kurz zuvor aufgelöst.

Unfall auf A5 bei Karlsruhe: Auffahrunfall im Stau hinter der Unfallstelle

Während die Autobahnmeisterei noch mit der Reinigung der verschmutzten Fahrbahn beschäftigt war, ist es laut Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe hinter der Unfallstelle zu einem Auffahrunfall mit Blechschaden gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.