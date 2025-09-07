Unfall auf der A5, Ausfahrt Karlsruhe-Nord: Stau in Richtung Frankfurt

12.39 Uhr: Beifahrer leicht verletzt, mittlerer Fahrstreifen wird freigegeben werden

Wie die Karlsruher Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um einen Auffahrunfall kurz vor der Autobahnausfahrt Karlsruhe-Nord. Dabei wurde ein Beifahrer leicht verletzt. Die Polizei ist noch vor Ort, der mittlere Fahrstreifen soll wieder freigegeben werden.

Am Sonntag, 7. September, ereignete sich auf der A5, Ausfahrt Karlsruhe-Nord, ein Unfall. Foto: Thomas Riedel

Aufgrund eines Folgeunfalls bildet sich aktuell ein 4,4 Kilometer langer Rückstau zwischen der Ausfahrt Karlsruhe-Nord und dem Autobahndreieck Karlsruhe.

12 Uhr: 4 Kilometer Stau

Am frühen Sonntagmittag, 7. September, ereignete sich auf der Autobahn A5 Höhe Hagsfeld ein Unfall. Der linke und der mittlere Fahrstreifen sind aktuell gesperrt. Laut ADAC-Staumelder staut es sich auf 4 Kilometern und die Verzögerung kann bis zu einer halben Stunde dauern.



