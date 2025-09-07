Logo ka-news.de
Unfall auf A5, Ausfahrt Karlsruhe-Nord verursacht langen Stau in Richtung Frankfurt

Verkehr

Unfall auf der A5, Ausfahrt Karlsruhe-Nord: Stau in Richtung Frankfurt

Auf der Autobahn A5 kam es am Sonntagmittag zu einem Unfall. In Richtung Frankfurt hat sich deshalb ein Stau gebildet.
Von Yannick Antritter
    Am Sonntag, 7. September, ereignete sich auf der A5, Ausfahrt Karlsruhe-Nord, ein Unfall.
    Am Sonntag, 7. September, ereignete sich auf der A5, Ausfahrt Karlsruhe-Nord, ein Unfall. Foto: Thomas Riedel

    12.39 Uhr: Beifahrer leicht verletzt, mittlerer Fahrstreifen wird freigegeben werden

    Wie die Karlsruher Polizei auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um einen Auffahrunfall kurz vor der Autobahnausfahrt Karlsruhe-Nord. Dabei wurde ein Beifahrer leicht verletzt. Die Polizei ist noch vor Ort, der mittlere Fahrstreifen soll wieder freigegeben werden.

    Aufgrund eines Folgeunfalls bildet sich aktuell ein 4,4 Kilometer langer Rückstau zwischen der Ausfahrt Karlsruhe-Nord und dem Autobahndreieck Karlsruhe.

    12 Uhr: 4 Kilometer Stau

    Am frühen Sonntagmittag, 7. September, ereignete sich auf der Autobahn A5 Höhe Hagsfeld ein Unfall. Der linke und der mittlere Fahrstreifen sind aktuell gesperrt. Laut ADAC-Staumelder staut es sich auf 4 Kilometern und die Verzögerung kann bis zu einer halben Stunde dauern.

