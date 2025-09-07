A5 Richtung Basel: Verkehr fließt wieder

18.44 Uhr: Verkehr auf der A5 fließt wieder

17.05 Uhr: Auffahrunfall im Stau hinter der Unfallstelle

Während die Autobahnmeisterei noch mit der Reinigung der verschmutzten Fahrbahn beschäftigt war, ist es laut Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe ist es hinter der Unfallstelle zu einem Auffahrunfall mit Blechschaden gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

Keine Schwerverletzten

Auf der A5 Richtung Basel ist es auf Höhe Untergrombach zwischen Bruchsaal und Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen nach Polizeiangaben leicht verletzt wurden. Aufgrund von Rettungsmaßnahmen sind aktuell der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Auf der gesamten Strecke kommt es zu Stau.

Die Feuerwehren von Bruchsal und Karlsdorf-Neuthard wurden zur Rettung einer eingeklemmten Person hinzugerufen. Die Maßnahmen dauern noch an. Aufgrund der Fahrbahnsperrungen kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Stau auf der Gegenrichtung hatte sich kurz zuvor aufgelöst

Bereits zuvor hatte es bei Karlsruhe einen Unfall auf der A5 gegeben, diesmal auf der Gegenseite. Der Stau hatte ich kurz zuvor aufgelöst.