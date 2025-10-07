Baden-Württemberg:Vermisste Kinder aus Lahr sind zurück

Das Polizeipräsidium Offenburg suchte seit etwa drei Wochen nach Amaja und Tijan aus Lahr. Die beiden Kinder aus dem Raum Baden-Württemberg wurden seit Montag, 15. September 2025, vermisst. Von den Eltern fehlte ebenfalls jede Spur.

Aktualisierung, 6. Oktober: Kinder sind wieder da

Die beiden vermissten Kinder aus Lahr wurden von der Polizei in ihrer Heimatstadt aufgegriffen. Das gab die Polizei am Montagmorgen, 6. Oktober, in einer Pressemitteilung bekannt. Eine Zeugin hatte die beiden Geschwister erkannt und die Beamten verständigt. Das Jugendamt nahm die beiden Kinder in Obhut.

Weitere Details möchte die Polizei aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht nennen.

Stand, 30. September: Kinder aus Lahr sollten von Jugendamt abgeholt werden

Familienangehörige berichteten der Polizei, dass die Mutter, ihr Lebensgefährte und die beiden Kinder an jenem Tag mit gepackten Koffern die Wohnung verließen. Die sieben Jahre alte Tochter und der fünfjährige Sohn sollten am 16. September vom örtlichen Jugendamt abgeholt werden. Der Aufenthaltsort der Familie sei unklar.

Laut Medienberichten sei der Partner der Mutter polizeibekannt. Das Polizeipräsidium Offenburg kann diese Aussage auf Nachfrage der Redaktion nicht bestätigen.

Polizei suchte mit Bildern nach vermissten Kindern aus Lahr

Das Landeskriminalamt bat mit einem Facebook-Post am Dienstag, 30. September, die Bevölkerung um Hilfe. Zudem veröffentlichte die Polizei mehrere Bilder der vermissten Geschwister.

Das Polizeipräsidium Offenburg nimmt Hinweise zu den vermissten Kindern aus Lahr unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen.

„Es gingen einige Meldungen bei uns ein, bisher aber nichts Konkretes“, teilte die Polizei am 1. Oktober mit.

Wie viele vermisste Kinder gibt es in Deutschland?

Laut Bundeskriminalamt (BKA) wurden 2024 rund 18.100 Kinder vermisst gemeldet. 17.500 wurden bis Jahresende wieder aufgefunden. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 96,7 Prozent.

Offene Fälle betreffen häufig sogenannte „Dauerausreißer“ oder Kindesentziehungen im Zusammenhang mit Sorgerechtsstreitigkeiten. Aktuell gelten etwa 1.900 Vermisstenfälle von Kindern als ungeklärt.

Im Gegensatz zu Erwachsenen werden Kinder sogleich vermisst gemeldet, sobald sie „ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt unbekannt ist“.