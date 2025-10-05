Logo ka-news.de
Vermisstenfall in Lahr: Polizei bringt seit Wochen verschwundene Kinder gesund zurück!

Fahndung aufgehoben

Polizei: Vermisste Kinder aus Lahr wohlbehalten gefunden

Wochenlang waren ein fünfjähriger Junge und ein siebenjähriges Mädchen verschwunden, während die Polizei fieberhaft nach ihnen suchte. Nun wurde das Rätsel gelöst.
Von dpa
    Zwei vermisste Kindern aus Lahr sind wieder aufgetaucht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Die Polizei hat zwei vermisste Kinder aus dem badischen Lahr gefunden. Sie seien in der Region aufgegriffen worden und wohlauf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg. Nähere Details zu den Umständen nannte er nicht. Zuvor hatte die «Badische Zeitung» online darüber berichtet.

    Sozialer Dienst vermutete Kindesgefährdung

    Der soziale Dienst der Kommune im Ortenaukreis hatte den fünfjährigen Jungen und das siebenjährige Mädchen am 16. September wegen Kindesgefährdung in Obhut nehmen wollen. Hintergründe dazu blieben zunächst unklar. Gründe dafür können vielfältig sein: Nicht nur drohende Gewalt, sondern auch eine Krisensituation gehört dazu.

    Mutter, Lebensgefährte und Kinder waren nicht auffindbar

    Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder seien schon einen Tag vor der geplanten Inobhutnahme nicht mehr auffindbar gewesen, hatte es geheißen. Angehörigen zufolge hatten sie die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen. Die Polizei veröffentlichte erst vor wenigen Tagen eine Vermisstenfahndung mit Fotos der Kinder und die Polizei war zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen.

