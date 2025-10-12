Beste Autos für Senioren – diese Modelle empfiehlt der ADAC

Mit dem Dacia Sandero steht an der Spitze der beliebtesten Autos in ganz Europa ein Fahrzeug, das allen voran mit einem günstigen Kaufpreis glänzt. Weit vorn liegt auch der Renault Scénic, der es 2024 zum Auto des Jahres schaffte. Beide Modelle sind populär – und doch taucht nur eines davon auf der Liste an Pkw auf, die sich besonders für Senioren eignen. Die ADAC-Hitliste nennt andere Fahrzeuge. Welche das sind und aus welchen Gründen sie empfohlen werden, lesen Sie in diesem Text.

Welches ist das beste Auto für Senioren?

Zugegeben: Allein auf dem Neuwagenmarkt fällt es mitunter schwer, sich einen schnellen Überblick über die verschiedenen Autos zu verschaffen. Wer dann mit steigendem Alter andere Punkte wichtig findet, als beispielsweise viel technische Spielereien oder die Familientauglichkeit, freut sich bisweilen über etwas Orientierung im Angebot.

Der ADAC hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, genau diesen Umstand genauer zu beleuchten. Daher taucht in der Liste der empfohlenen Modelle weder eines der überraschend günstigen Elektroautos auf, noch beliebte Oldtimer. Sicherlich spielt für den Großteil der Käufer der Preis eine entscheidende Rolle. Vorrangig aber stehen nicht der Preis oder die Antriebsart an erster Stelle.

So hatte das Vergleichsportal verivox.de 2020 ermittelt, welche Modelle besonders im Segment der Ü-65-Jährigen beliebt sind. Das Ergebnis: Es dominierten SUVs, wie Wolfgang Schütz, Geschäftsführer des Bereichs Insurance bei Verivox, erläuterte: „Unter den 10 Automodellen mit den ältesten Fahrern dominieren SUVs, die von älteren Fahrern traditionell wegen des bequemen Einstiegs bevorzugt werden.“ Bei kleineren SUV-Modellen lag der Seniorenanteil bei einem Viertel. Zum Vergleich: In der Kompaktklasse war der Seniorenanteil bei knapp zwölf Prozent.

Übrigens: Einer Forsa-Umfrage zufolge ist die Mehrheit der Deutschen für verpflichtende Auto-Fahrtests – vor allem, wenn der Fahrer die 70 Jahre überschritten hat.

Autos für Senioren: Welche empfiehlt der ADAC?

Bei seinen Autotests hat der ADAC mittlerweile mit dem VW ID.7 einen neuen Champion: Erstmals erhielt ein Auto überhaupt die Bestnote. Doch auch das Volkswagen-Modell sucht man vergebens in der ADAC-Liste der am besten für Senioren geeigneten Fahrzeuge.

Der Automobilclub verweist demnach viel eher auf Kriterien wie die Größendimension des Fahrzeugs (maximal 4,5 Meter lang und mindestens 1,5 Meter hoch), eine angenehme, da bequeme und aufrechte Sitzposition mit einer Sitzhöhe von mindestens 47 Zentimetern, gutes Ein- und Aussteigen, unkomplizierte Bedienung, schonendes Be- und Entladen (Ladekantenhöhe darf 78 Zentimeter nicht übersteigen) und eine gute Rundumsicht. Aufgelistet seien lediglich Neuwagen, die auch den ADAC-Test durchliefen.

Diesen Kriterien folgend, empfiehlt der ADAC aktuell folgende Automodelle für Senioren:

Audi: Q2, Q3

BMW: iX1, X1

Citroën: Berlingo, C5 Aircross

Fiat: 500X

Ford: Puma

Hyundai: Kona Elektro

Kia: Niro Hybrid

Lexus: LBX

Mercedes-Benz: B-Klasse, GLA

Mitsubishi: Eclipse Cross

Nissan: Juke, Qashqai

Opel: Combo Electric Life

Renault Captur, Scénic E-Tech Electric

Seat: Arona, Ateca

Škoda: Kamiq, Karoq

Toyota: Corolla Cross, Proace City Verso

VW: T-Cross, T-Roc, T-Roc Cabriolet

Übrigens: Neben dem Auto spielt die eigene Eignung eine wichtige Rolle, um sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. So beeinträchtigen beispielsweise manche Medikamente die Fahrtüchtigkeit. Leidet der Fahrer sogar unter fortgeschrittener Demenz, kann die Fahreignung gänzlich abgesprochen werden.