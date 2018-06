Bis 2020 sollen eine Million E-Autos über die Straßen in der Republik rollen. Doch dazu braucht es auch die notwendige Zahl an Ladesäulen. Heißt, eine geeignete Infrastruktur muss her. Knapp 360 reine E-Autos waren am 1. Mai in Karlsruhe zugelassen, deutschlandweit mehr als 53.000 - Tendenz steigend. Doch diese Autos brauchen Strom. Was, wenn alle Karlsruher E-Autos zur gleichen Zeit geladen werden? Müssen wir uns nun Sorgen um das Stromnetz machen und Angst vor einem Stromausfall haben?

Ohne Elektroauto keine Ladesäule - ohne Ladesäule kein E-Auto. Das war lange Zeit die Ausrede, wenn es um die Anschaffung eines Stromers ging. Doch die Verkaufszahlen und Erstzulassungen von reinen E-Autos steigen kontinuierlich. Zum Stichtag 1. Januar 2018 waren in Deutschland fast 54.000 Elektrofahrzeuge angemeldet, davon entfielen 359 auf die Fächerstadt (Stand 1. Mai 2018).

Doch was, wenn diese Fahrzeuge "tanken" müssen? Am besten natürlich über Nacht, denn dann kann man sicher sein, dass der Akku auch wirklich voll ist. Wenn allerdings zu viele E-Autos zeitgleich laden, könnte das auch Auswirkungen auf das Karlsruher Stromnetz haben.

Aktuell haben die Stadtwerke Karlsruhe etwa 30 Ladesäulen über die Stadt verteilt eingerichtet. "Wir sind aber gerade erst dabei, das Ladeverhalten unserer Nutzer kennenzulernen", sagt Heiko Hembach, Leiter Betrieb und Instandsetzung bei der Netzservice-Gesellschaft der Stadtwerke Karlsruhe. "Wir verfolgen auch die Zulassungszahlen, dokumentieren unsere eigenen Ladeeinrichtungen und machen permanent Netzberechnungen!"

Tücken der Elektromobilität: das Stromnetz

Denn das Stromnetz ist eine der Schwachstellen in der E-Mobilität. "Es muss so viel Strom produziert werden, wie auch in der Sekunde entnommen wird", erklärt Heiko Hembach. Heißt konkret: Wenn zu viel Strom gebraucht wird um das Auto zu laden oder um das Essen zu kochen, muss Strom "nachfließen". Sonst kommt es zu Schwankungen im Netz. Doch den Bedarf an Strom vorherzusagen, ist nicht einfach. "Da können wir nicht wirklich viel prognostizieren", so Hembach im Gespräch mit ka-news weiter.

Laut Hembach könne noch kein Netzbetrieber abschätzen, wie viel die Netze vertragen. "Das hängt mit der Gleichzeitigkeit zusammen: Wenn aber alle gleichmäßig über den Tag verteilt ihr Auto laden, ist es einfacher", so Heiko Hembach gegenüber ka-news weiter. Was man bei den Stadtwerken Karlsruhe aber schon weiß: Es werden nicht alle E-Autos nach 18 Uhr gleichzeitig geladen. "Wir als Netzbetreiber in Karlsruhe sehen aktuell noch keine Schwierigkeiten im Netz!" Nun liegt es an den Versorgern, wie die Ladeinfrastruktur in Zukunft ausgebaut wird.