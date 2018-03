05.03.2018 06:00 Karlsruhe "Hartz-IV ist politisch gewollte Armut": Linke fordern Klage-Zahlen für Karlsruhe

In 2017 waren bundesweit über ein Drittel der Widersprüche und Klagen von Hartz-IV-Beziehenden gegen Hartz IV-Bescheide ganz oder teilweise erfolgreich. Die Karlsruher Linke-Fraktion will nun in einer aktuellen Anfrage von der Stadt wissen, wie die Zahlen in Karlsruhe aussehen.

Wirtschaft interessiert Sie? Bestellen Sie gratis unseren Business-Newsletter von Redaktionsleiterin Corina Bohner Gratis anfordern