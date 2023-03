Rastatt vor 1 Stunde

Großbrand auf Campingplatz: Einsatz geht bis spät in die Nacht

Der Brand von mehreren Wohnwagen auf einem Campingplatz in Rauental (Rastatt) hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für einen Großeinsatz gesorgt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis spät in die Nacht mit dem Einsatz beschäftigt - und seien es derzeit weiterhin, so eine Meldung an die Presse gegen 3.10 Uhr am Freitag.