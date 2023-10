Offenburg vor 2 Stunden

Brennende Flüchtlingsunterkunft in Offenburg: Polizei schließt Brandstiftung aus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kämpfte die Feuerwehr mit den Folgen eines Feuers in der Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Sägeteich". Ein Wohncontainer soll wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen haben, das sich anschließend auf andere Container ausbreitete. Bereits im vergangenen Mai brannten in der Unterkunft 16 Container aus.