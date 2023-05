Gegen 0 Uhr sei ein Notruf in der Dienststelle in Pforzheim eingegangen. Offenbar habe eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Flammen gestanden, sagt die Polizei auf Anfrage. Rund 20 Minuten später sei das Gebäude erfolgreich evakuiert worden.

Die Löscharbeiten dauerten bis 0.36 Uhr an. Laut aktuellem Stand gab es durch den Brand keinerlei Verletzte, so die Beamten. Die Brandursache sei derzeit weiter Gegenstand der Ermittlungen. Bisher sei lediglich bekannt, dass der Brand wohl in der Küche der Wohnung ausbrach. Die Küche brannte daraufhin aus.

Der entstandene Sachschaden werde nach ersten Schätzungen auf rund 50.000 Euro beziffert, so die Polizei.