Wie das Polizeipräsidium Pforzheim weiter ausführt, gelang Perepelenko am Montag, gegen 13 Uhr, im Rahmen einer geplanten Ausführung in Germersheim-Sondernheim die Flucht - trotz Begleitung von zwei Justizbediensteten der JVA. Der Mann flüchtete in ein angrenzendes Waldstück im Bereich eines Baggersees.

Die vom Häftling getragene Fußfessel wurde kurze Zeit später im Stadtgebiet von Germersheim aufgefunden und sichergestellt. Nach dem Mann wird mit einem Großaufgebot gesucht. Polizeihubschrauber sowie Diensthunde seien im Einsatz.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden, oder den Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu verständigen: 07231/ 186 44 44. Die Polizei bittet darum, nicht eigenständig Kontakt aufzunehmen zu dem Mann aufzunehmen und nicht eigeninitiativ zu handeln.