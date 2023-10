vor 1 Stunde

Verkehrsunfall in auf der Ettlinger Straße in Bad Herrenalb: Mehrere Autos involviert

Wie die Polizei Pforzheim in einer Eilmeldung an die Presse mitteilt, kam es auf der Ettlinger Straße in Bad Herrenalb zu einem schweren Verkehrsunfall. Genaue Informationen zu dem Unfallhergang und ob Personen verletzt wurden, gibt es Stand 10. Oktober, 9.30 Uhr, bislang nicht.