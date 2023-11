Mühlacker vor 1 Stunde

Tote Frau in Mühlacker gefunden: War ein Heizungsdefekt schuld?

Am Freitagabend, 10. November, ist eine 47-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung in Mühlacker aufgefunden worden, so die Polizei in einer Meldung. Eine weitere Frau befindet sich derzeit im Krankenhaus. Der Grund dafür: Ein Heizungsdefekt sorgte wohl für eine Kohlenmonoxidvergiftung.