Pforzheim vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall bei Pforzheim: BMW prallt gegen Baumstämme

Ein 31-jähriger Mann ist auf der Kreisstraße 4775 in Pfalzgrafenweiler am Sonntagabend, 6. August, tödlich verunglückt. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung an die Presse. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.